بازگشت چهار پرنده هوبره به آغوش طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر مرتضی تقی‌زاده روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی مرتضی تقی زاده رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه از رها سازی و بازگشت ۴ قطعه هوبره به آغوش طبیعت این شهرستان خبر داد.

وی گفت: تعداد ۴ قطعه هوبره که طی چند روز گذشته از شکارچی متخلف کشف و ضبط شده بود پس از تیمار و انجام مراقبت های درمانی در یکی از بهترین زیستگاههای هوبره شهرستان زیرکوه رهاسازی شدند.

تقی زاده با اشاره به شروع مهاجرت پرندگان، و اینکه حوزه وسیعی از شهرستان زیرکوه ، زیستگاه زمستان گذران مناسبی برای این پرنده کمیاب می باشد اظهار داشت: افراد محلی و بومی منطقه می توانند بهترین همیاران محیط زیست در برخورد با پدیده قاچاق اینگونه پرندگان و جانوران باشند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست زیرکوه تصریح کرد: پرنده هوبره در مبارزه با پدیده بیابان زایی، یک حلقه از زنجیره حیات برای حفظ پوشش گیاهی در مناطق کویری است. کم شدن پوشش گیاهی و افزایش ریزگردها یکی از آسیب هایی است که در شکار هوبره به مردم بومی و محلی منطقه وارد می شود.

تقی زاده با مهم خواندن نقش همیاران افتخاری محیط زیست و تشکل های مردم نهاد در امر حفاظت و حراست از محیط زیست و پیشگیری از آسیب های زیست محیطی از تمام علاقمندان به محیط زیست و حیات وحش خواست تا با مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید مراتب را در اسرع وقت به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع داده تا در این زمینه اقدام لازم صورت پذیرد.