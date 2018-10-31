استقلال - سایپا؛ نمایش متفاوت در پرده دوم/ انتخاب بین دایی و شفر!

به گزارش خبرنگار مهر، جام حذفی کشور امروز پنجشنبه با انجام یک بازی از مرحله یک هشتم نهایی پیگیری می‌شود که در این بازی آبی پوشان باید به مصاف سایپا بروند. این دیدار به میزبانی استقلال و در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

از آخرین رویارویی دو تیم مدت زیادی نمی‌گذرد. شاگردان شفر و علی دایی آخرین بار ۲۷ مهر و در چارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه تختی با هم مصاف کردند که آن دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود آبی پوشان به پایان رسید. حالا و به فاصله کمتر از دو هفته دو تیم باید این بازی را در جام حذفی تجدید کنند.

استقلال و سایپا باید در حالی دومین دیدار خود در دو هفته اخیر را انجام دهند که شرایط دو تیم نسبت به بازی قبل تفاوت‌هایی داشته است. به خصوص استقلال که با تغییرات گسترده‌ای نسبت به دیدار قبلی مواجه شده است.

وینفرد شفر برای این بازی نسبت به بازی گذشته تعدادی از بازیکنانش را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد که شاید مهمترین آن غیبت وریا غفوری باشد.

غفوری یکی از با ثبات ترین بازیکنان استقلال در سه فصل اخیر است که برای اولین بار هفته گذشته بستن بازوبند کاپیتانی این تیم را هم تجربه کرد. غفوری نه تنها درحال حاضر با زدن ۳ گل بهترین گلزن آبی پوشان است، بلکه زننده گل برتری و پیروزی بخش استقلال مقابل سایپا در دیدار گذشته دو تیم نیز بوده است. این بازیکن با محرومیت از سوی کمیته انضباطی مواجه شد تا این بازی حساس را از دست بدهد.

همچنین پژمان منتظری هم قطعا یکی دیگر از تغییرات استقلال نسبت به بازی رفت خواهد بود. این بازیکن به دلیل مصدومیت دیدار تیمش در جام حذفی را از دست می دهد. علی کریمی هم شرایطی نظیر منتظری دارد و در حضور او در این بازی نیز ابهاماتی نهفته است.

میلاد زکی پور مدافع چپ پای آبی پوشان که بازی قبلی دو تیم را به دلیل محرومیت از دست داده بود می تواند در این بازی حضور پیدا کند. خسرو حیدری و فرشاد محمدی مهر نیز از جمله نفراتی هستند که با توجه به غیبت غفوری شانس حضور در ترکیب ثابت آبی پوشان را دارند.

علی دایی هم برای این بازی دغدغه هایی نظیر شفر دارد. او نیز تعدادی از بازیکنانش را برای این بازی حساس در اختیار ندارد. شاه علیدوست و سلطانی مهر دو بازیکن تیم سایپا هستند که به دلیل مصدومیت شانسی برای حضور در این بازی ندارند. ضمن این که وضعیت رضا علیاری دیگر بازیکن آسیب دیده سایپا هم برای این بازی نامشخص است. علیاری در تمرینات گروهی روزهای گذشته نارنجی پوشان هم حضور نداشت.

اما خوشحالی علی دایی بابت بازگشت معین عباسیان وینگر چپ این تیم است. عباسیان که در هفته هفتم و در دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان آسیب دیده بود، با پشت سر گذاشتن مصدومیت آماده حضور در میدان شده و در صورتی که علی دایی قصد استفاده از او را داشته باشد، مشکلی بابت مصدومیت ندارد.

از مهره های تاثیرگذار سایپا در این بازی می توان به مهدی ترابی، علی دشتی و محمدرضا سلیمانی اصل اشاره کرد. در استقلال هم بازیکنان تاثیر گذار کم نیستند که از جمله آنها می توان به روزبه چشمی، فرشید باقری و مرتضی تبریزی اشاره کرد. اما شاید ویژه ترین بازیکن استقلال برای این بازی الهیار صیادمنش باشد. مهاجم جوانی که تا فصل گذشته در تیم سایپا بازی می کرد و حالا باید روبروی این تیم بازی کند.

در کادر فنی سایپا هم یکی دو مهره استقلالی حضور دارند. بهزاد غلامپور و محمدرضا مهرانپور به واسطه سالها حضور در تیم استقلال نام هایی آشنا برای استقلالی ها هستند.

بازی دو تیم استقلال و سایپا در مرحله یک هشتم جام حذفی از ساعت ۱۶:۴۵ امروز و به میزبانی آبی پوشان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.