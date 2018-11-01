به گزارش خبرنگار مهر، امید حاج محمدی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان یک نوع بیماری فوق حاد ویروسی است که می‌تواند از طریق تماس به پرندگان بومی و واحدهای صنعتی منتقل و آن‌ها را نیز آلوده کند.

وی افزود: در پیشگیری این بیماری رعایت نکات بهداشتی امری لازم و ضروری است و باید به این نکات توجه کرد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال هیچ‌گونه موردی از ابتلا به این بیماری در حیات وحش، واحدهای صنعتی و روستایی استان مشاهده نشده است، گفت: با پایش و مراقبت کارشناسان در سطح استان هیچ موردی گزارش نشده است.

وی بیان کرد: باید اصول امنیت زیستی توسط واحدهای صنعتی به صورت کامل رعایت شود و این واحدها باید نسبت به کنترل تردد افراد، وسایل نقلیه و تجهیزات کنترل کامل داشته باشند تا مانع از بروز و انتقال این بیماری شوند.

حاج‌محمدی با بیان اینکه مرغداری‌ها نسبت به تلفات خود در طول دوره پرورش توجه ویژه داشته باشند، تصریح کرد: این تلفات باید به صورت کاملا بهداشتی از بین برود و باید آن‌ها را در کوره لاشه سوز و یا چاه تلفات دفن کرد.

وی گفت: واحدهای روستایی هم باید پرندگان بومی خود را در فضای آزاد رهاسازی نکنند و در صورتی که برایشان امکان‌پذیر است آن‌ها را داخل فنس نگهداری کنند تا خطر ابتلا به بیماری آنفلونزای پرندگان کاهش یابد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه مردم باید از تماس مستقیم با پرندگان وحشی اجتناب کنند، بیان کرد: شکار و استفاده از گوشت این پرندگان می تواند موجب انتقال این بیماری باشد.

وی با توصیه به شهروندان در زمینه استفاده از گوشت مرغ اظهار داشت: مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند گوشت مرغ را از مغازه های معتبر و با بسته‌بندی های مجاز زیر نظر کارشناسان دامپزشکی تهیه کنند.

وی در پایان از پرورش‌دهندگان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تلفاتی در واحدهای خود موضوع را با شماره تلفن های ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع دهند.