پیام بطحایی درپی درخواست تعطیلی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درباره بازی فینال جام باشگاه‌های آسیا نوشت: ساعت ۶ صبح است و من برای افتتاح چند طرح عازم گلپایگان و خوانسار هستم. دانش‌آموزان عزیز ما مشتاق تماشای بازی فینال جام باشگاه‌های آسیا هستند.

وی نوشته است تعطیلی مدارس که ممکن نیست اما از مدیران محترم می‌خواهم چنانچه امکانات لازم را داشته باشند شرایط پخش مسابقه در مدرسه فراهم کنند. با تشویق میلیون‌ها دانش‌آموز ان‌شاءالله نماینده ایران عزیز با پیروزی به کشور باز خواهد گشت.