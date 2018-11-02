بانک مرکزی ایران نایب رییس دوم گروه ٢٤ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، باتوجه به فرارسیدن نوبت جمهوری اسلامی ایران برای عهده دار شدن سمت نائب رییس دوم گروه ٢٤ کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی به نمایندگی از کشورمان در دو سال آتی به ترتیب مسئولیت نایب رییس اول و رییس گروه ٢٤ را برعهده می گیرد.

لازم به ذکر است در این زمینه، کارگروهی متشکل از کارشناسان بخش اقتصادی و ارزی بانک مرکزی تشکیل شده است.

براساس این گزارش، گروه ٢٤ با قدمتی طولانی، از وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی ٢٨ کشور در حال توسعه سه منطقه آفریقا، آسیا و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب تشکیل شده است.

همچنین سازکار طراحی شده برای این گروه به گونه ای است که حداقل یک کشور به نمایندگی از سه گروه منطقه ای یاد شده در حوزه ریاست حضور داشته باشد.