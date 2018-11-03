ضرورت یادگیری سئو و دیجیتال مارکتینگ جهت کسب و کار اینترنتی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بدون تردید راه حل مشکلات اقتصادی در عصر حاضر، استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک است؛ چراکه دیگر نیازی نیست میلیون‌ها تومان برای راه اندازی یک کسب و کار سنتی هزینه کنیم، بی آنکه بدانیم آیا به سود و درآمد خواهیم رسید یا خیر. حتی زمانی که به درآمد رسیدیم، باید مدت ها پس انداز کنیم تا بتوانیم با این درآمد زندگی نسبتا متوسطی را داشته باشیم.

در ادامه می‌خواهیم بیشتر شما را با شگفتی‌های کسب و کار آنلاین آشنا کنیم.

دلایلی قانع کننده برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

کسب و کار آنلاین، کاملا اتوماتیک است: شاید بتوان گفت، بهترین ویژگی کسب و کار اینترنتی خودکار بودن آن است. بدون آنکه نیازی باشد با مشتریان برای تخفیف دادن یا ندادن چانه بزنید، بصورت خودکار، بدون آنکه یک کلمه بایکدیگر صحبت کنید، پول به حسابتان واریز خواهد شد. در کسب و کار اینترنتی، کلیه فرایند ها بصورت خودکار انجام می شود، تنها کاری که باید انجام دهید، این است که محصولی برای ارائه داشته باشید.

عدم وجود محدودیت زمان: در کسب و کار های سنتی، لازم است که صاحب کسب و کار حتما در فروشگاه خود حاضر باشد تا بتوند پاسخگوی مشتریانش باشد و فقط زمان حضور است که درآمد دارد. اما در کسب و کار اینترنتی هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد. حتی نصفِ شب و هنگامی که خواب هستید، بصورت اتوماتیک، سایتتان فروش خواهد داشت. صبح که از خواب بیدار می‌شوید و تراکنش های موفق را مشاهده می کنید، بدون شک خوشحال خواهید شد و صبحِ با نشاطی را خواهید داشت.

عدم وجود محدودیت مکان: نه نیازی است که در محلِ خاصی مثل کارمندان و یا صاحبانِ کسب و کار سنتی حاضر باشید و نه فقط محدوده فروشتان یک شهر و یا محله خواهد بود، بلکه می توانید در یک شهر یا محله کوچک، با تمام دنیا تجارتی پر رونق داشته باشید. هر زمان که دوست دارید، می توانید به سفر بروید. نیازی به کسب اجازه و مرخصی از کسی ندارید. حتی در سفر نیز می توانید کار کنید و درآمد داشته باشید، هیچگونه محدودیتی در زمان و مکان وجود ندارد. اینترنت به کلی قوانین را تغییر داده و آنها را به قوانینی شگفت انگیز تبدیل کرده است.

کسب و کار اینترنتی زود بازده است: اگر فردی کم حوصله هستید و دوست دارید زود به زود نتایج تلاش خود را ببینید، کسب و کار اینترنتی را به شما پیشنهاد می کنیم. در این نوع کسب و کار بدلیل اینکه به سرعت می‌توانید با تمام مردم جهان ارتباط برقرار کنید و کسب و کار شما در مقابل دیدِ همگان قرار دارد، به سرعت می‌توانید شاهدِ اولین درآمد خود باشید. البته کسب درآمد راهکارهایی نیز دارد و به همان سادگی که فکر می‌کنیم، نیست. در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید به کمک تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ و سئو، بازدید کننده جذب کنید تا محصولات و خدمات خود را به طیفی عظیم ارائه دهید.

درآمدی نامحدود: برخلاف کارمندی، که میزانِ حقوق با حداکثر اضافه کاری، مبلغِ مشخصی است؛ در کسب و کار آنلاین هیچ محدودیتی از این نظر وجود ندارد. درصورتی که بدانید چگونه بازدید کننده جذب کنید و چگونه این بازدید کنندگان را به مشتری تبدیل کنید، می توانید ۱۰۰۰ تومان تا ۱ میلیارد و بیشتر، ماهیانه درآمد داشته باشید. مثال های واقعی از تحلیل و بررسی درآمد سایت های بزرگ، در سایت آموزشی میهن لرن آمده است، که با مطالعه مقالات سایت MihanLearn.net می‌توانید کاملا با جزئیات درآمدِ سایت‌های اینترنتی آشنا شوید.

اکنون که با مزایای و یا بهتر است بگوییم، با شگفتی های کسب و کار اینترنتی آشنا شدید؛ به معرفی روش‌هایی که مقدمه‌ای برای کسب درآمد یک سایت اینترنتی و در ادامه باعث افزایش درآمد آن سایت خواهند شد، می‌پردازیم.

سئو چیست و چگونه باعث افزایش بازدید سایت می‌شود؟

سئو (SEO) یکی از کاربردی‌ترین روش‌های افزایش بازدید سایت است، به کمک سئو نه تنها بازدید سایت افزایش پیدا می‌کند، بلکه جامعه هدف در سایتتان شکل می‌گیرد. یعنی صرفا کاربرانی در سایت حضور خواهند داشت که به محصولات و خدمات شما نیاز دارند و این بسیار مهم است.

بعنوان مثال فرض کنید، کار شما ارائه خدمات طراحی وب و برنامه نویسی است، آیا حضورِ مشتریانی که علاقه مندی شان به بازی های کامپیوتری است برای شما مفید خواهد بود؟ قطعا خیر؛ در نتیجه سئو این مزیت بسیار مهم و البته کلیدی را برای موفقیت کسب و کارتان خواهد داشت.

به زبان ساده، سئو یعنی جذب بازدیدکننده از طریق موتورهای جستجو بصورت هدفمند و رایگان.

برای اینکه درک عمیق تری نسبت به «سئو» کسب کنید، لازم است اهمیت آن را برایتان روشن تر کنیم.

فرض کنید اخیرا سایتی را راه اندازی کرده اید، در شروعِ کار، برای جذب بازدیدکننده، دو راهکار به شرح زیر وجود دارد:

درج آگهی تبلیغاتی در سایت های دیگر: درصورتی که بخواهید از این روش برای جذب بازدید استفاده کنید، باید بودجه تبلیغاتی زیادی را صرف کنید. دو عیب بزرگ این روش دارد، اولا هیچ تضمینی نیست بازدیدکنندگانِ هدفمند به سایت شما بیایند و دوما تا زمانی که بودجه تبلیغاتی دارید، بازدیدکننده خواهید داشت، پس از آن به یکباره با کاهش آمار بازدید و کاهش شدید فروش مواجه خواهید شد.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که این روش صرفا برای افرادی که قصد فروش فصلی دارند و یا سرمایه زیادی دارند، کاربردی است و نه برای فردی که قصد دارد بصورت دائمی کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کند.

استفاده از تکنیک‌های سئو: اما اگر یک متخصص سئو باشید، بصورت کاملا رایگان می‌توانید برای سایت خود از طریق موتورهای جستجو بازدید جذب کنید. علاوه بر رایگان بودن و هدفمند بودن، چنانچه دوستِ موتورهای جستجو شوید و بر اصول سئو و بازاریابی محتوا مسلط باشید، بصورت دائمی بازدیدکننده خواهید داشت.

در حقیقت به کمک آموزش سئو یاد می گیرید که چگونه محتوای خوب تولید کنید و چگونه آن را به صفحه اول نتایج جستجو برسانید. همچنین به شما پیشنهاد می کنیم، حتما سئوی سایتتان را خودتان انجام دهید، چراکه هیچ فردی دلسوزتر از خودتان نیست و در صورتِ واگذاری، برخی سئوکاران به اشتباه و یا به عمد، تکنیک‌های سئوی کلاه سیاه را در سایتتان می‌توانند پیاده سازی کنند و چنانچه پس از آن، دچار پنالتی گوگل شوید دیگر، راهِ بازگشتی نخواهد بود.

یکی از منابع خوب و پر محتوا برای یادگیری سئو، کتاب «دکترای سئو» به تالیف فروغ شریعتمداری و سعید حکیمی‌نیا بوده که توسط انتشارات دیباگران تهران در پاییز ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.

دیجیتال مارکتینگ چیست و چگونه منجر به افزایش فروش سایت می‌شود؟

جالب است بدانید که سئو یکی از روش های دیجیتال مارکتینگ می باشد، پس طبعا دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهد داشت!

در حقیقت دیجیتال مارکتینگ زیر مجموعه گسترده ای دارد که شامل سئو، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی محتوا، بازاریابی شبکه های اجتماعی، بازاریابی موتورهای جستجو و ویدیو مارکتینگ است.

با تسلط بر هر کدام از تکنیک های دیجیتال مارکتینگ می توانید فروش خود را در یک شب چند برابر کنید و این روش کاملا عملی است. بعنوان مثال بار ها شده است که توانسته‌ایم با ارسال کمپین ایمیلی به لیست اعضای وب سایت خود، فروش را در کمتر از چند ساعت چند برابر افزایش دهیم. ایمیل مارکتینگ هنوز در عرصه تجارت الکترونیک می‌درخشد.

دیجیتال مارکتینگ دامنه وسیعی دارد و در قالب این محتوا نمی گنجد، پیشنهاد می کنیم برای دریافت آموزش دیجیتال مارکتینگ و تسلط بر کلیه تکنیک‌های آن، به اولین کتاب جامعی ای که در این خصوص در ایران به تالیف سعید حکیمی نیا و فروغ شریعتمداری منتشر شده است مراجعه کنید، نام این کتاب «صفر تا صد دیجیتال مارکتینگ» بوده و توسط انتشارات با سابقه دیباگران تهران به چاپ رسیده است.

همچنین جهت دانلود فیلم های آموزشی دیجیتال مارکتینگ، می توانید به سایت آموزشی میهن لرن به آدرس www.MihanLearn.net مراجعه کنید.

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