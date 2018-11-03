اسماعیل کهرم، پرندهشناس و دکترای بوم شناسی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان طی سال گذشته به مرگ و معدومسازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار مرغ در مراغداریهای سراسر کشور منجر شده است، اظهار داشت: دیگر همه متوجه شدهاند که پرندگان مهاجر، به عنوان عامل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جهان شناخته میشوند. هر ساله برای جلوگیری از خسارات ناشی از این بیماری که از جنوب شرق آسیا تا ایران خسارات بسیاری به بار میآورد تدابیر و اقدامات جدیتری در دست اجرا قرار میگیرد اما امسال در کمال تعجب شاهد آن هستیم که در کشورمان، رویه مبارزه با این بیماری مهلک معکوس شده.
کهرم توضیح داد: در جایی که طی دو سال گذشته صید و شکار پرندگان در سراسر کشور ممنوع شده بود، حالا برای صید و شکار پروانه صادر میشود. آن هم در دفاتر پیشخوان دولت تا کار فروش جواز شکار به حد ممکن تسهیل شود.
وی ادامه داد: از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست سوال میکنم بر چه اساس چنین تصمیم خطرناکی گرفتهاند؟ کسی که این تصمیمات شگفتانگیز را اتخاذ میکند و به سادگی بهداشت عمومی جامعه و اقتصاد کشور را به مخاطره میاندازد مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست است یا مشاور عالی شکارچیان؟ ایشان مگر پزشک نیستند؟
کهرم تاکید کرد: به ایشان و سایر دستاندرکاران پیشنهاد میکنم با یک جستوجوی ساده در گوگل درباره H۱ و H۵ کمی مطالعه کنند. این ویروس، بیدلیل آنفلوانزای «فوق حاد» نام نگرفته. این یک ویروس هوشمند است که به سادگی با تغییر ژنتیکی، خود را با سلولهای بدن میزبان سازگار میکند. سال گذشته بود که دو کودک در مرز ایران و ترکیه پس از لمس لاشه پرندگان آلوده به این ویروس جان خود را از دست دادند.
برای راضی نگه داشتن شکارچیان سلامت مردم را به بازی گرفته اند
این پرندهشناس اضافه کرد: در حالی که پیشتر کانونهای آنفلوانزا در کشور شناسایی شده، صدور پروانه شکار پرنده دو حالت دارد. یا آقایان اطمینان حاصل کردهاند که این بیماری در کشورمان ریشهکن شده که باید این ادعا را اثبات کنند یا در حالی که کانونهای بیماری در کشور فعال است برای راضی نگه داشتن شکارچیان، با صدور جواز شکار پرنده، سلامت مردم و اقتصاد کشور را به بازی گرفتهاند.
وی با بیان اینکه تنها یک مرغابی آلوده به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان برای آلوده کردن یک گله شامل ۳۰ مرغابی کافی است گفت: سرعت انتشار این ویروس بسیار زیاد است و در حال حاضر که حدود ۲۵۰ تالاب طبیعی و مصنوعی در کشورمان میزبان پرندگان مهاجر هستند یک بیاحتیاطی ساده میتواند به خساراتی غیرقابل جبران بینجامد.
برای فروش پروانه شکار هر حقیقتی را انکار می کنند
کهرم در واکنش به اینکه علیرغم هشدارهای سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، یکی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را برای انسان بیخطر دانسته گفت: متاسفم که افکار مسئولان محیط زیست تا این حد ظلمانی شده که برای فروش پروانه شکار هر حقیقتی را انکار میکنند. به عنوان یک پرندهشناس هشدار میدهم و اخطار میکنم که صید و شکار و عرضه پرندگان مهاجر، خطری است آشکار در کمین سلامت جامعه و خساراتی هنگفت را برای صنعت مرغداری در بر دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در پی هشدارهای سازمان دامپزشکی و به منظور جلوگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، سازمان حفاظت محیط زیست در پاییز سالهای ۹۵ و ۹۶ هرگونه صید و شکار پرندگان را در سراسر کشور اعلام کرد. با این وجود شیوع این ویروس مهلک، خساراتی قابل توجه را به صنعت مرغداری تحمیل کرد و کار را به جایی رساند که مسئولان ارشد سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت زمستان سال گذشته بارها بر لزوم برخورد با صید و شکار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر تاکید کرده و مردم را از تماس با پرندگان مهاجر و نزدیک شدن و مکانهای عرضه لاشه آنها منع کردند.
خسارات گسترده این ویروس به صنعت مرغداری در سالی که گذشت، سبب شد، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در اردیبهشت سال جاری، طی هشداری از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد ممنوعیت صید و شکار پرندگان را زودتر و پیش از فرا رسیدن فصل مهاجرت پرندگان اعلام کنند تا بومیان زودتر در جریان این ممنوعیت قرار گرفته و با فراهم کردن دام و دانه برای صید پرندگان متضرر نشوند.
علیرضا رفیعیپور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، اردیبهشت سال جاری با تاکید بر اهمیت تعامل کلیه نهادهای ذیربط در پیشگیری از گسترش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سال جاری به رسانهها گفته بود: از کلیه اعضای ستاد مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان میخواهم در تمامی ماههای سال به تمامی مصوبات عمل کرده و انجام مسئولیتهای خود را به نیمه دوم سال که فعالیت ویروس آغاز میشود محدود نکنند. به علاوه با توجه به گسترش ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و خسارات ناشی از آن به مرغداریها در سال گذشته و با در نظر گرفتن لزوم جلوگیری از صید و عرضه پرندگان مهاجر در سال جاری، از سازمان حفاظت محیط زیست میخواهیم ممنوعیت صید و شکار پرندگان در سال جاری را از همین حالا به رسما اعلام کند تا صیادان در انتظار صدور پروانه برای صید و شکار در نیمه دوم سال برنامهریزی نکنند.
اما از آن زمان تا کنون خبری از ممنوعیت صید و شکار پرندگان مهاجر از سازمان حفاظت محیط زیست به گوش نرسید. برعکس، گفتوگوهای مسئولان این سازمان با رسانهها مبنی بر بیخطر بودن ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، احتمال برنامهریزی این سازمان برای صدور پروانه صید و شکار پرنده در سال جاری را افزایش داد. احتمالی که حالا با رسیدن پرندگان زمستانگذران به تالابهای کشورمان به وقوع پیوسته است. هفته گذشته بود که قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه دستورالعمل مربوط به صید و شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده گفت: صدور پروانه شکار از نیمه آبانماه به صورت محدود در دفاتر پیشخوان دولت صادر میشود و شکارچیان از ۱۵ آبان میتوانند به اخذ پروانه شکار اقدام کنند.
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