صنعتگران استان قزوین ۵۵۴ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان روز شنبه با حضور علی پرزحمت دبیر کارگروه، زکی زاده مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی استان و بانک ها برگزار شد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی، گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب «رونق تولید» و مصوبات کارگروه در هشت ماهه نخست سال جاری ارائه کرد.

پرزحمت در ادامه گفت: تاکنون ۲۸۲ فقره متقاضی در سامانه بازسازی و نوسازی بهین یاب در استان ثبت نام کرده اند و ۲۱ مورد تسهیلات به مبلغ ۵۵۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: تاکنون تعداد ۳۴۰ فقره درخواست تسهیلات در استان ثبت شد که ۱۴۸ فقره در به کار گروه امسال مصوب شد که از این تعداد تاکنون ۳۲ فقره مبلغ ۵۸ میلیارد تومان در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی تسهیلات رونق تولید در استان پرداخت شده است.

در ادامه جلسه امروز اعضای کارگروه رفع موانع تولید به مشکلات ۴ واحد در بخش های تولیدی، صنعتی و خدماتی رسیدگی کردند و برای حل مشکلات آب، برق و گاز آنها تصمیم مقتضی گرفته شد.