تحریم های آمریکا ملت ایران را در راه و هدف خود مصمم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در مسجد جامع رفسنجان با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و دانشجو و شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و مدافع حرم، اظهار داشت: امروز سه مناسبت تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴۳ به ترکیه، شهادت دانش‌آموزان مقابل دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را گرامی می‌داریم و با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بیش از ۸۰ نفر از آمریکاییها به گروگان گرفته شدند.

وی بیان کرد: امروز مردم رفسنجان همراه سایر ملت ایران این رسالت بزرگ را به خوبی به انجام رساند و سیلی محکمی با حضور و شعارهای خود به صورت دشمن زدند و اعلام کردند ما پیرو رهبری آزاده، سربلند و شجاع هستیم.

وی با بیان اینکه امروز تنها ملت ایران شعار مرگ بر آمریکا را سر نمی‌دهد، افزود: سایر ملل به ویژه جوانان آنها تنفر عینی و عملی را از آمریکای جنایتکار دارند.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه ملت ایران زیر بار ظلم و زور نمی‌رود، تصریح کرد: ۴۰ سال است که با آمریکا در جنگ هستیم چون منافع آنها را زیرسؤال بردیم، آمریکا فروردین سال ۵۹ با ما قطع رابطه کرد اما این قطع رابطه به نفع ملت بزرگ ایران اسلامی شد.

رمضانی پور تصریح کرد: مرگ بر آمریکا از نظر نظام جمهوری و ملت ایران یعنی حفظ امنیت بزرگترین راهپیمایی جهان در اربعین حسینی به ویژه زمانی که داعش عراق را کامل تصرف کرده بود.

وی ادامه داد: مرگ بر آمریکای واقعی یعنی اشراف کامل ایران بر عراق و بیرون راندن آمریکا از عراق، مرگ بر آمریکا یعنی پیش پا افتاده‌ترین راکت‌ها و موشک‌های ایرانی که در جنگ‌های ۲۲ روزه و ۳۳ روزه گنبد اهنین اسرائیل را به سخره گرفت. مرگ بر آمریکای واقعی یعنی حفظ سوریه و اینکه سوریه می‌ماند چون ایران می‌خواهد، مرگ بر آمریکای واقعی یعنی عقب‌نشینی اوباما از حمله به سوریه.

وی اضافه کرد: ایران در شرایط تحریم توانمندی‌های علمی خود را رو کرد و این در سایه اقتدار و ایستادگی به وجود آمد.