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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

فینال لیگ قهرمانان آسیا؛

زمان آغاز فروش بلیت بازی پرسپولیس و کاشیما مشخص شد

زمان آغاز فروش بلیت بازی پرسپولیس و کاشیما مشخص شد

بلیت بازی برگشت دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا از فردا به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام ایرج عرب معاون باشگاه پرسپولیس، عرضه و فروش بلیت بازی برگشت پرسپولیس – کاشیما آنتلرز تنها به صورت پیش فروش اینترنتی انجام خواهد شد. تمام ظرفیتی که به فروش اختصاص پیدا می‌کند از طریق سامانه Gishe۳.com عرضه می‌شود و بخش مربوط به خرید بلیت از ساعت ۱۲ ظهر فردا دوشنبه باز خواهد شد.

با توجه به تصمیم‌های اتخاذ شده برای این بازی، تمام ظرفیت فروش بلیت به شکل اینترنتی خواهد بود و در ورزشگاه یا هر مکان دیگری بلیت مسابقه فروخته نخواهد شد.

به این ترتیب، امکان ورود به ورزشگاه در روز مسابقه فقط برای افرادی فراهم خواهد بود که از قبل بلیت این مسابقه را تهیه کرده باشند.

کد مطلب 4449739

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