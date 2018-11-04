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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

جانشین فرمانده انتظامی کرمانشاه مطرح کرد

کشف پارچه‌های قاچاق در پاوه

کشف پارچه‌های قاچاق در پاوه

کرمانشاه – جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف سیگار و پارچه قاچاق به ارزش ۲۴۰ میلیون تومان خبر داد. 

 به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا مرزبانی اظهار داشت: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا ماموران انتظامی بخش نوسود شهرستان پاوه در حین گشتزنی به تعدادی از قاچاقچیان برخورد کردند که با مشاهده خودروی پلیس پا به فرار گذاشتند.

وی ادامه داد: در بررسی از خودروی قاچاقچیان متواری ۲۲۵ هزار نخ سیگار و ۱۹ طاقچه پارچه قاچاق کشف شد.

سرهنگ مرزبانی خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده به ۲۴۰ میلیون تومان می رسد.

جانشین فرمانده انتظامی استان یادآوری کرد: در این راستا پرونده ای تشکیل و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به اهتمام پلیس برای مبارزه با پدیده قاچاق گفت: قاچاق یکی اصلی‌ترین عوامل ضربه زننده به اقتصاد کشور است و پلیس وظیفه خود می داند با این پدیده مقابله کند.

کد مطلب 4449801

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