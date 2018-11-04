آنالیز AFC از افت شدید هافبک پرسپولیس در نیمه دوم بازی با کاشیما

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ژاپن با دو گل مغلوب تیم کاشیما آنتلرز شد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا یک روز بعد از این بازی، آنالیزی از بخش های مختلف این مسابقه داشته است که یکی از این بخش ها، به بشار رسن هافبک عراقی سرخپوشان مربوط است.

AFC با عنوان «محو شدن نفوذهای رسن»، درباره این هافبک عراقی نوشته است: «بشار رسن احتمالا بهترین بازیکن زمین در نیمه نخست بود. او در سراسر زمین حضور داشت و در حمله و دفاع شرکت می کرد. اما رسن در نیمه دوم از جریان بازی خارج شد و کاشیما توانست دو بار گلزنی کند. مقایسه عملکرد نیمه دوم رسن با نیمه اول نشان دهنده تفاوت آشکار او در لمس توپ و حرکت کمتر است. افت عملکرد رسن در نیمه دوم حاکی از افت کل تیم پرسپولیس بود. پرسپولیس بعد از یک نیمه محکم، راهش را گم کرد و کاشیما امتیاز کامل را گرفت.»

حرکت های بشار رسن در نیمه اول

حرکت های بشار رسن در نیمه دوم

