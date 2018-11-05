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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

فرمانده ارشد حشدشعبی اعلام کرد؛

آمادگی حشد شعبی برای انجام عملیات علیه داعش در خاک سوریه

آمادگی حشد شعبی برای انجام عملیات علیه داعش در خاک سوریه

یکی از فرماندهان حشد شعبی از آمادگی کامل این نیروها برای انجام عملیات در خاک سوریه علیه داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، هاشم الموسوی یکی از فرماندهان حشد شعبی تاکید کرد: نیروهای حشد شعبی به صورت کامل آمادگی ورود به خاک سوریه برای انجام عملیات نظامی علیه تروریستهای داعشی را دارند.

وی در ادامه افزود: این مسأله منحصرا به توافق میان طرفهای سوری و عراقی بستگی دارد. نیروهای حشد شعبی آماده اند تا عناصر داعش را در هر جایی برای از بین بردن آنها به صورت نهایی تحت پیگرد قرار دهند البته اجرای این عملیات منحصرا به تصمیم عادل عبدالمهدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بستگی دارد.

الموسوی تاکید کرد: حشد شعبی حملات موشکی زیادی را علیه تروریستها در خاک سوریه انجام داده است. مرزهای سوریه و عراق در حال حاضر کاملا امن است.

کد مطلب 4450640

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