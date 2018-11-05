درصورت تغییر رویکرد واشنگتن آماده مذاکره هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با «یو اس ای تودی» عنوان داشت که ایران در امور داخلی آمریکا دخالت نمی کند و این بر عهده مردم ایالات متحده است که رهبر خود را انتخاب کنند.

وزیر خارجه ایران در مورد آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا نیز عنوان داشت که تغییر رویه رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، شرط تهران برای مذاکره با واشنگتن است.

ظریف در این رابطه گفت: برای مذاکره نیازی به دولت جدید نیست بلکه به تغییر رویه نیاز است. ما به توافقی با آمریکا رسیدم که توافق دو صفحه ای نبود بلکه توافقی مشتمل بر ۱۵۰ صفحه بود و آمریکا تصمیم گرفت که از این توافق خارج شود.

ظریف در ادامه افزود: اگر زمینه های مذاکرات مثمر ثمر مهیا باشد آماده مذاکره هستیم. اعتماد متقابل از الزامات (پیش شرط) مذاکره نیست اما احترام متقابل پیش شرط مذاکره است.

او در پاسخ به سوال و اصرار یو اس ای تودی در خصوص اینکه منظور از «تغییر رویه» چیست؟ گفت: معتقدم که انسان ها تغییر می کنند. دولت آمریکا می تواند رویه متفاوتی را داشته باشد و این به معنای داشتن رئیس جمهور دیگری نیست. ما منتظر چنین تغییری می مانیم.

وی در مورد بازگشت تحریم های آمریکا نیز گفت: ما به تحریم های آمریکا عادت داریم. ما ۳۹ سال است که با آنها مواجه هستیم.

وزیر امور خارجه ایران در خصوص بدعهدی های آمریکا به مواردی همچون خروج از توافق آب و هوایی پاریس، خورج از توافق آزاد تجاری آمریکا شمالی، خروج از توافق کنترل تسلیحات هسته ای میان برد با روسیه که در زمان ریاست جمهوری دونالد ریگان بدست آمده بود اشاره کرد و گفت: این تقصیر ما نیست که ایالات متحده یک مذاکره کننده قابل اعتماد نیست. این مشکلی است که جامعه جهانی با آن مواجه است.

ظریف در ادامه انتقادات خود از آمریکا گفت: دولت جدید آمریکا از تمامی اعضای جامعه جهانی می خواهد تا حقوق بین الملل را نقض کنند. واشنگتن به این کشورها فشار می آورد تا از توافقی که تائیده شورای امنیت سازمان ملل را دارد خارج شوند.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه این دیدگاه آمریکا را که ایران را یک بازیگر بد در خاورمیانه می داند نکوهش کرده و در مورد قتل «جمال خاشقجی» در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه گفت: متاسفانه یک نفر به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده است. چه کسی طالبان را بوجود آورد؟ شهروندان کدام کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دست داشتند؟ کدام کشور مردم یمن را بمباران می کند؟ کدام کشور نخست وزیر لبنان را ربود و به مدت سه هفته وی را در بازداشت نگه داشت؟ ... به این واقعیت ها توجه کنید.

یو اس ای تودی در ادامه با لحنی شیطنت آمیز می نویسد که ظریف عربستان سعودی را عامل همه موارد بالا می داند بدون آنکه نقش عربستان در این اقدامات ثابت شده باشد!