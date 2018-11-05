کشت ۷۰ گونه گیاه دارویی در اردبیل/ تولیدات صنعتی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده ظهر دوشنبه در جلسه بررسی و توسعه سرمایه گذاری گیاهان دارویی دارویی در اردبیل افزود: باید تلاش شود با انتخاب گونه های شاخص از بین انواع مختلف، این استان به لحاظ تولید و فرآوری به یکی از مناطق برجسته کشور معرفی شود.

وی با بیان اینکه در این راستا ضروری است کشت صنعتی و وسیع گیاهان دارویی در این استان آغاز شود، برلزوم ساماندهی و برنامه ریزی تولید و فرآوری گیاهان دارویی با مشارکت مراکز دانشگاهی تاکید کرد.

به گفته مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل این استان در رویش گیاهان دارویی نادر و امکان کشت صنعتی انواع گیاهان دارویی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به اقدامات علمی در خصوص فرآوری گیاهان دارویی در استان ادامه داد: مراکز علمی و دانشگاهی استان از جمله جهاد دانشگاهی و دانشگاه محقق اردبیلی ورود جدی به موضوع کشت و فرآوری گیاهان دارویی دارند و با توجه به دانش بنیان بودن فعالیت های این حوزه، دولت بسته های حمایتی و مشوق هایی را برای سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته است.

تقی زاده بازاریابی مطلوب، فروش و تجاری سازی محصولات تولیدی استان را مهمترین مولفه در توفیق برنامه ریزی توسعه و کشت و فرآوری گیاهان دارویی عنوان کرد.

وی در عین حال از حمایت و رفع موانع و مشکلات در زمینه سرمایه گذاری در تولید، فرآوری، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی در استان اردبیل خبر داد.