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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

با تاکید برتوسعه سرمایه‌گذاری مطرح شد؛

کشت ۷۰ گونه گیاه دارویی در اردبیل/ تولیدات صنعتی توسعه یابد

کشت ۷۰ گونه گیاه دارویی در اردبیل/ تولیدات صنعتی توسعه یابد

اردبیل – مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل گفت: این استان مستعد کشت بیش از ۷۰ گونه گیاه دارویی است.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده ظهر دوشنبه در جلسه بررسی و توسعه سرمایه گذاری گیاهان دارویی دارویی در اردبیل افزود: باید تلاش شود با انتخاب گونه های شاخص از بین انواع مختلف، این استان به لحاظ تولید و فرآوری به یکی از مناطق برجسته کشور معرفی شود.

وی با بیان اینکه در این راستا ضروری است کشت صنعتی و وسیع گیاهان دارویی در این استان آغاز شود، برلزوم ساماندهی و برنامه ریزی تولید و فرآوری گیاهان دارویی با مشارکت مراکز دانشگاهی تاکید کرد.

به گفته مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل این استان در رویش گیاهان دارویی نادر و امکان کشت صنعتی انواع گیاهان دارویی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به اقدامات علمی در خصوص فرآوری گیاهان دارویی در استان ادامه داد: مراکز علمی و دانشگاهی استان از جمله جهاد دانشگاهی و دانشگاه محقق اردبیلی ورود جدی به موضوع کشت و فرآوری  گیاهان دارویی دارند و با توجه به دانش بنیان بودن فعالیت های این حوزه، دولت بسته های حمایتی و مشوق هایی را برای سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته است.

تقی زاده بازاریابی مطلوب، فروش و تجاری سازی محصولات تولیدی استان را مهمترین مولفه در توفیق برنامه ریزی توسعه و کشت و فرآوری گیاهان دارویی عنوان کرد.

وی در عین حال از حمایت و رفع موانع و مشکلات در زمینه سرمایه گذاری در تولید، فرآوری، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی در استان اردبیل خبر داد.

کد مطلب 4450833
محمد میرزایی ناطق

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