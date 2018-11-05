حذف عوارض بهره برداری موقت آموزشگاه های هنری و مدارس غیر انتفاعی

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرزاق موسوی در حاشیه شصتمین جلسه علنی این شورا گفت: هزینه‌های خدمات صدور مجوز بهره برداری سالانه از ساختمان ها و واحدهای قابل بهره برداری با طرح تفصیلی نیز در این کمیسیون بررسی و تصویب شد.

وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون عوارض بهره برداری موقت آموزشگاههای هنری و مهدکودک و مدارس غیرانتفاعی حذف شد.

عضو شورای شهر شیرازافزود: این مصوبه باید در صحن علنی شورای شهر هم به تصویب برسد.

موسوی افزود: امتیازات تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده، حق الزحمه و نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافت‌های فرسوده در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید.

وی افزود: بررسی مساعدت به انجمن اولیا و مربیان اداره اموزش و پرورش به منظور کمک به دانش اموزان بی بضاعت نیز در دستور کار قرار گرفت.

موسوی گفت: با توجه به اینکه انجمن اولیا و مربیان به عنوان بخشی از سازمان اموزش وپرورش قلمداد می‌شود، نمی‌توانیم از محل ماده۱۶به انجمن کمک کنیم.

وی افزود: مقرر شد سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری به عنوان متولی با همکاری انجمن اولیا و مربیان و کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسایی دانش اموزان بی بضاعت و کمک به انها اقدام کنند.

عضو شورای شهر شیراز از افزایش مبلغ مساعده به دانش اموزان بی بضاعت از ۲۵۰میلیون به ۵۰۰ میلیون ریال خبرداد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: تامین قیر و اهن الات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی شهرداری شیراز از طریق تهاتر یا واگذاری املاک شهرداری نیز در کمیسیون بررسی شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور مقررشد به منظور تامین قیر و اهن الات به نرخ بورس کالا ، بنابر صرفه و صلاح و رعایت قوانین و مقررات ایین نامه معاملاتی از طریق تهاتر و یا واگذاری املاک شهرداری اقدام شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز از بررسی الحاق تبصره ای به مصوبه عوارض شغلی خبر داد و گفت: مقرر شد با حضور کارشناس حقوقی و اعضای کمیسیون، مستندات مربوطه ارائه شود تا بررسی کارشناسی صورت گیرد.