حذف عوارض بهره برداری موقت آموزشگاه های هنری و مدارس غیر انتفاعی

وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون عوارض بهره برداری موقت آموزشگاههای هنری و مهدکودک و مدارس غیرانتفاعی حذف شد.
عضو شورای شهر شیرازافزود: این مصوبه باید در صحن علنی شورای شهر هم به تصویب برسد.
موسوی افزود: امتیازات تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده، حق الزحمه و نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافتهای فرسوده در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید.
وی افزود: بررسی مساعدت به انجمن اولیا و مربیان اداره اموزش و پرورش به منظور کمک به دانش اموزان بی بضاعت نیز در دستور کار قرار گرفت.
موسوی گفت: با توجه به اینکه انجمن اولیا و مربیان به عنوان بخشی از سازمان اموزش وپرورش قلمداد میشود، نمیتوانیم از محل ماده۱۶به انجمن کمک کنیم.
وی افزود: مقرر شد سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری به عنوان متولی با همکاری انجمن اولیا و مربیان و کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسایی دانش اموزان بی بضاعت و کمک به انها اقدام کنند.
عضو شورای شهر شیراز از افزایش مبلغ مساعده به دانش اموزان بی بضاعت از ۲۵۰میلیون به ۵۰۰ میلیون ریال خبرداد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: تامین قیر و اهن الات مورد نیاز پروژههای عمرانی شهرداری شیراز از طریق تهاتر یا واگذاری املاک شهرداری نیز در کمیسیون بررسی شد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور مقررشد به منظور تامین قیر و اهن الات به نرخ بورس کالا ، بنابر صرفه و صلاح و رعایت قوانین و مقررات ایین نامه معاملاتی از طریق تهاتر و یا واگذاری املاک شهرداری اقدام شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز از بررسی الحاق تبصره ای به مصوبه عوارض شغلی خبر داد و گفت: مقرر شد با حضور کارشناس حقوقی و اعضای کمیسیون، مستندات مربوطه ارائه شود تا بررسی کارشناسی صورت گیرد.
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