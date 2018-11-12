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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۶

با پروژه ای مستند؛

عکاس ایرانی فینالیست فستیوال عکاسی خبری لیتوانی شد

عکاس ایرانی فینالیست فستیوال عکاسی خبری لیتوانی شد

پروژه عکاسی مستند «مادران انتظار» اثر فاطمه بهبودی به عنوان فینالیست به دوازدهمین فستیوال بین‌المللی عکاسی خبری لیتوانی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه عکاسی مستند «مادران انتظار» اثر فاطمه بهبودی به دوازدهمین فستیوال بین‌المللی عکاسی خبری لیتوانی VILNIUS photo Circle راه یافت. در این فستیوال ۱۱ فینالیست از سراسر جهان انتخاب شده اند که پروژه عکاسی فاطمه بهبودی پروژه خبری و مستند ایرانی نیز در بین آنها است.

این پروژه عکاسی که خلق آن چهار سال به طول انجامیده و تاکنون از ۴۰ مادر شهید در ۱۵ شهر ایران عکاسی شده است به زندگی مادران شهدای مفقودالاثر جنگ ایران و عراق اختصاص دارد.

دوازدهمین فستیوال بین‌المللی عکاسی خبری لیتوانی و نمایشگاه آثار فستیوال، ۳۰ نوامبر (۹ آذرماه) در پایتخت کشور لیتوانی در شهر ویلنیوس برگزار خواهد شد. 

پروژه عکاسی «مادران انتظار» پیش از این برنده مسابقات (Pictures of the Year International) Poyi آمریکا ۲۰۱۴ و مسابقه عکاسی خبری ورلدپرس ۲۰۱۵ شده بود.

کد مطلب 4455684
آزاده فضلی

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