زنگ خطر برای استان کرمان از پاکدشت به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سرخ پوشان پاکدشت که با خرید امتیاز استقلال جنوب تهران برای اولین بار حضور در لیگ دسته اول را تجربه می کند، با فرهاد کاظمی چهره مدعی صعود به لیگ برتر به خود گرفته است.

این تیم با استفاده از چند بازیکن باتجربه و یک کادر فنی با سابقه از ابتدای فصل هم با گرفتن نتایج خوب نشان داد با قدرت وارد مسابقات لیگ دسته اول کشور شده است. تداوم نتایج خوب این تیم مشخص کرد نتایج هفته های ابتدایی آن خیلی اتفاقی نبوده و آنها می توانند یکی از مدعیان صعود باشند.

در حالی که از ابتدای فصل دو تیم مس کرمان و گل گهر سیرجان با توپ پر وارد مسابقات لیگ دسته اول شده و با کسب نتایج درخشان همواره رده های اول و دوم جدول را در اختیار داشتند، در هفته دوازدهم پاکدشتی ها در کرمان و در خانه مس ترمز این تیم را کشیده و با تحمیل شکست سنگین خانگی ۳ بر یک، هشداری جدی به نمایندگان مدعی استان کرمان دادند.

شاگردان فرهاد کاظمی در حالی با ۱۹ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند که نسبت به تیم های بالاتر از خود یک تا دو بازی کمتر انجام داده اند و این فرصت را دارند تا با گرفتن امتیازات کامل بازیهای عقب افتاده، حتی به صدر جدول هم برسند.

سرخ پوشان پاکدشت در حال حاضر با ۵ پیروزی بعد از مس کرمان و گل گهر سیرجان سومین تیم از نظر داشتن بیشترین پیروزی هستند، با یک شکست به همراه گل گهر و شاهین بوشهر دارای کمترین شکست در این مسابقات هستند، با ۲۳ گل زده بعد از گل گهر دارای قوی ترین خط حمله مسابقات هستند و با ۱۰ گل خورده خط دفاعی قابل قبولی دارند. همه این آمارها نشان می دهد سرخ پوشان پاکدشت یکی از تیم هایی هستند که در کنار مس کرمان، گل گهر سیرجان و شاهین بوشهر از شانس خوبی برای صعود به لیگ برتر برخوردار هستند.