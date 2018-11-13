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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۸

بهترین گلزنان لیگ دسته اول را بشناسیم

بهترین گلزنان لیگ دسته اول را بشناسیم

رقابت‌های لیگ دسته اول در حالی هفته دوازدهم خود را پشت سر گذاشت که همچنان تیم‌های مس کرمان و ملوان انزلی در ابتدا و انتهای جدول رده بندی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته دوازدهم لیگ دسته اول با شکست تیم صدر نشین مس کرمان همراه بود اما حتی شکست خانگی و ۳ بر یک مس برابر سرخ پوشان پاکدشت منجر به سقوط این تیم از صدر جدول نشد. در حالی که دو تیم کرمانی مس و گل گهر رده های اول و دوم جدول را در اختیار دارند، دو تیم شمالی خونه به خونه و ملوان هم در دو رده انتهایی جدول حضور دارند.

در هفته دوازدهم این مسابقات پیمان رنجبری مهاجم تیم گل گهر سیرجان با ۹ گل زده بهترین گلزن دسته اول است. رنجبری در حالی ۹ گل در لیگ یک به ثمر رسانده که تیمش ۱۱ بار در این مسابقات به میدان رفته و این بازیکن با ۹ گل آقای گل فعلی مسابقات است.  

هم تیمی وی مهرداد آوخ به همراه سجاد حیدری مهاجم تیم مس کرمان با ۶ گل زده دومین گلزنان برتر این مسابقات بوده و در تعقیب رنجبری به سر می برند. امین پور علی دیگر بازیکن گل گهر در کنار شهریار مقانلو مهاجم تیم ملوان نیز با ۵ گل زده نفرات بعدی در جدول گلزنان برتر مسابقات لیگ دسته اول هستند.  

به این ترتیب باید گفت به جز شهریار مقانلو، سایر گلزنان برتر لیگ دسته اول از استان کرمان و به ویژه از تیم گل گهر سیرجان هستند.  

کد مطلب 4456497

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