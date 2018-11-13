بهترین گلزنان لیگ دسته اول را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته دوازدهم لیگ دسته اول با شکست تیم صدر نشین مس کرمان همراه بود اما حتی شکست خانگی و ۳ بر یک مس برابر سرخ پوشان پاکدشت منجر به سقوط این تیم از صدر جدول نشد. در حالی که دو تیم کرمانی مس و گل گهر رده های اول و دوم جدول را در اختیار دارند، دو تیم شمالی خونه به خونه و ملوان هم در دو رده انتهایی جدول حضور دارند.

در هفته دوازدهم این مسابقات پیمان رنجبری مهاجم تیم گل گهر سیرجان با ۹ گل زده بهترین گلزن دسته اول است. رنجبری در حالی ۹ گل در لیگ یک به ثمر رسانده که تیمش ۱۱ بار در این مسابقات به میدان رفته و این بازیکن با ۹ گل آقای گل فعلی مسابقات است.

هم تیمی وی مهرداد آوخ به همراه سجاد حیدری مهاجم تیم مس کرمان با ۶ گل زده دومین گلزنان برتر این مسابقات بوده و در تعقیب رنجبری به سر می برند. امین پور علی دیگر بازیکن گل گهر در کنار شهریار مقانلو مهاجم تیم ملوان نیز با ۵ گل زده نفرات بعدی در جدول گلزنان برتر مسابقات لیگ دسته اول هستند.

به این ترتیب باید گفت به جز شهریار مقانلو، سایر گلزنان برتر لیگ دسته اول از استان کرمان و به ویژه از تیم گل گهر سیرجان هستند.