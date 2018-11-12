دستگیری سارقان خودرو دریاچه چیتگر با تیراندازی پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد پیروندی در تشریح این خبر گفت: با توجه به حضور شهروندان در ایام پایانی هفته در تفرجگاه ها و مناطق گردشگری منطقه ۲۲ واحدهای گشتی این کلانتری به صورت ویژه در خصوص پوشش انتظامی این مناطق اقدام می کنند.

وی افزود: در تعطیلات پایان هفته گذشته یکی از واحد های گشتی خودرویی در محدوده دریاچه چیتگر حین گشت زنی فردی را مشاهده می نماید که با استفاده از یک ابزار مشغول باز کردن درب خودروی پراید که در آن محدوده پارک شده است می باشد که بلافاصله ماموران وارد عمل می شوند. فرد مذکور پس از مشاهده پلیس سعی در فرار با یک دستگاه خودروی پراید داشت که دارای سابقه سرقت در استان البرز بوده که با تلاش پلیس ضمن تعقیب و گریز در بزرگراه شهید خرازی و بزرگراه آزادگان و تیر اندازی به سمت تایر خودرو موفق به دستگیری سارقین که دونفر مرد ۳۰ و ۳۲ ساله می گردند.

سرهنگ پیروندی در ادامه گفت : افراد دستگیرشده که هر دو دارای سوابق متعدد سرقت خودرو و محتویات خودرو می باشند در بدو دستگیری به جرم خود در خصوص سرقت خودرو اقرار کرده و انگیزه خود از این کار را تامین هزینه اعتیاد خود اعلام کردند.

وی ادامه داد: متهمان بیشتر در روزهای پایان هفته که تراکم خودروهای پارک شده در حوالی دریاچه بسیار است با خودروی سرقتی به آنجا مراجعه می کردند و نسبت به سرقت لوازم خودرو اقدام می کردند که به ۱۰ فقره اعتراف داشتند.

سرهنگ پیروندی در خاتمه ضمن اشاره به اینکه متهمان به پایگاه دوم پلیس آگاهی اعزام شدند از شهروندان خواست به هنگام مراجعه به اماکن تفریحی منطقه زمان پارک خودروها از به جا گذاشتن پنل، مدارک و اشیای گران بها که سارقان را تطمیع به سرقت می کنند اجتناب کنند.