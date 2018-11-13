نخستین سوگواره عکس فرهنگ عاشورایی برگزار شد

به گزارش بازرگانی خبرنگار مهر، دکتر کامران شریفی عصر دوشنبه در نخستین سوگواره عکس فرهنگ عاشورایی که به همت گروه صنعتی زر ماکارون برگزار، گفت: باید از این بنگاه اقتصادی تشکر کنیم که وظیفه سازمانیاش حمایت از فرهنگ نیست ولی این مهم را به نحو احسن انجام میدهد.
عضو شورای سیاستگذاری نخستین سوگواره فرهنگ عاشورایی با اشاره به اینکه بنگاههای اقتصادی ریال ریال برایشان مهم است، افزود: آنها وظیفهای در حمایت از فرهنگ ندارند و میتوانند پول خود را در بخشهای دیگر هزینه کنند ولی میبینیم در حوزه فرهنگی نیز پیشتاز هستند.
شریفی با اشاره به ورود ابزار دیجیتال به دنیای عکاسی که کار انتشار را ساده کرده است، گفت: ورود ابزارهای دیجیتال شاتر زدن را راحت کرده است ولی مسئولیت تاریخی هنرمندان و عکاسان تغییری نکرده زیرا ما مقابل تاریخ مسئول هستیم.
وی با تأکید بر اینکه تکتک عکسهای که گرفتهشده در گوشهای از تاریخ ثبت میشوند، گفت: هرکدام از این عکسها در آینده سندی برای تاریخ محسوب میشوند.
عضو شورای سیاستگذاری نخستین سوگواره فرهنگ عاشورایی بابیان اینکه انتشار عکسها در فضای مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: آنچه در فضای عکاسی اهمیت دارد، بینش عکاسی است، عکاسان ما باید برای این سؤال که چرا این عکس گرفته میشود تا منتشر شود، پاسخی داشته باشند.
شریفی در بخش دیگری اضافه کرد: ۶۱۲ عکاس از ۲۱ استان کشور، سه هزار و ۱۴ عکس را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند که از این میان ۵۰ عکس منتخب و ۱۰ عکس برگزیده شد.
وی همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد که بنگاههای اقتصادی از فرهنگ و هنر حمایت بیشتری داشته باشند.
در پایان این مراسم؛ مهدی سعیدی راد از استان خراسان رضوی حائز رتبه اول، عباس دانشور از استان گیلان حائز رتبه دوم و حسین خدیمی از استان مرکزی حائز نفر سوم شدند.
گفتنی است؛ گروه صنعتی زر در دهه ۷۰ با شرکت صنعتی آرد زر فعالیت خود را آغاز کرد، در ابتدای دهه ۸۰ با راهاندازی بزرگترین شرکت تولیدکننده پاستا در کشور و دومین تولیدکننده پاستای جهان شرکت زر ماکارون را راهاندازی کرد. در حال حاضر نیز به ۸۰ کشور جهان انواع محصولات پاستا و ماکارونی را صادر میکند.
محصولات این گروه صنعتی سال گذشته به ایالاتمتحده آمریکا صادره شده است، همچنین باید به حضور زر ماکارون در قلب و مهد تولید پاستای جهان اشارهکنیم، این گروه صنعتی در ایتالیا بخشی از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.
گروه صنعتی زر ماکارون روند توسعه را باهمت متخصصان داخلی در پیشگرفته است بهطوریکه طی سالهای اخیر توانسته بزرگترین پالایشگاه غلات کشور که نخستین پالایشگاه غیرنفتی است را راهاندازی کند، همچنین این گروه صنعتی توانسته مجتمع ذخیرهسازی غلات کشور را احداث کند و در کنار این مجتمع صنایع تبدیلی را به وجود آورد.
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