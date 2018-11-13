نگران منع پرداخت دستمزد به بازنشستگان هستیم/ اصلاح نرخ نویسندگی

حمید شاه آبادی معاون صدا سازمان صداوسیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ضمن اشاره به اینکه «در معاونت صدا فقط مجتبی تونه‌ای مدیر شبکه معارف مشمول این قانون می‌شود» گفت: آنچه ما را نگران می‌کند و به دنبال راهکار برای آن هستیم مقرراتی است که هرگونه پرداخت مالی به بازنشستگان را محدود می‌کند.

وی در این زمینه توضیح داد: ما در حال حاضر به صورت پاره وقت از بازنشستگان در برنامه‌های رادیویی مثل آثار نمایشی و دیگر برنامه‌ها بهره می‌گیریم و قطعا این ظرفیت همچنان باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرد اما از آنجا که این افراد رابطه استخدامی با ما ندارند، به دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم با استفاده از مجاری قانونی بحث پرداخت به این همکاران را برطرف کنیم.

شاه‌آبادی تصریح کرد: مجموعه مقررات مربوط به بازنشستگی در معاونت صدا به‌درستی انجام می‌شود در سطح مدیران و کارکنان میانی معدود افرادی را داریم که بازنشسته شوند و خوشبختانه خللی در کارها ایجاد نمی‌شود.

وی در ادامه درباره ارتقای سطح نویسندگان در رادیو هم گفت: در سال جاری کارگروه نویسندگان شکل گرفت و جلسات مختلفی هم در این زمینه داشتیم که طی آن‌ها ساختار نرخ‌نامه نویسندگی در رادیو تغییر کرد که از ابتدای سال ۹۸ اجرایی می‌شود.

معاون صدا توضیح داد: در این ساختار جدید سطح‌بندی نویسندگان در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر پرونده‌هایی برای سطح‌بندی افراد در حال شکل‌گیری است. ما هم در این تغییرات هم آموزش نویسندگان مبتدی را در دستور کار داریم و هم بحث احصای آمار نویسندگان را داریم.

وی اضافه کرد: ۲۶۰ نویسنده فعلی در حال تشکیل پرونده هستند که سطح‌بندی می‌شوند و از این به بعد هر نویسنده جدیدی که اضافه می‌شود از این مسیر عبور می‌کند.

شاه آبادی در پایان گفت: نویسنده ها براساس این ساختار رده‌بندی شده و درجه می‌گیرند و هنگام برآورد برنامه مشخص می‌شود که نویسندگی در آن برنامه چه نرخی باید داشته باشد.