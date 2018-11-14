انتشار راهنمای زبان بلغاری و فارسی با گویش تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که توسط «دارینا بانووا» و «کاترینا والکانووا» در ۲۱۴ صفحه تالیف شده، از سوی انتشارات آوانگارد و پریما در تابستان ۲۰۱۸ در صوفیه، پایتخت بلغارستان به چاپ رسیده است.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، این کتاب برای دانشجویان ایران­شناسی و کسانی که قصد سفر به ایران و برعکس را دارند، مفید است.

کتاب راهنمای زبان بلغاری و فارسی (گویش تهرانی) با معرفی الفبای و مختصری از دستور زبان فارسی شروع می‌شود و شامل بخش‌های زیر است:

عبارات روزمره

رسیدن (کنترل گذرنامه، پر کردن فرم، در گمرک، تبدیل ارز و...)

اقامت در هتل

روابط شخصی (خانواده، تفاوت­های فرهنگی، تبریک و تسلیت، دوستیابی و...)

تماس­های کاری (کار، سیاست و...)

خدمات (در بانک، در دفتر پست، آرایشگاه و...)

غذا (در فروشگاه، در رستوران، میوه‌ها، سبزیجات، گوشت، نوشیدنی­ها و...)

حمل و نقل (اتوبوس، مترو، تاکسی و...)

گردشگری (بازدید از مکان­های دیدنی، در شهر، و...)

خرید (چانه زدن، سوغاتی، مغازه‌ها، کفش، لباس و...)

سرگرمی (ورزش، طالع بینی، موسیقی و...)

آب و هوا و طبیعت (هوا، حیوانات، گیاهان و...)

موارد اضطراری (سلامت، پلیس، سفارت بلغارستان و...)

شمارش اعداد، تقویم، ساعت و...

در این اثر، علاوه بر مکالمات عادی در هر قسمت، اطلاعات اضافی برای سهولت در ارتباطات در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در بخش «غذا» یک جدول دقیق از غذاهای محبوب ایرانی وجود دارد. در بخش «تقویم» جدولی وجود دارد که کمک می‌­کند نگاهی مقایسه‌­ای بین تاریخ شمسی و میلادی انجام دهیم.

در بخش دیگری از این کتاب مخاطبان می­‌توانند با اسامی کشورها، استان­‌ها و شهرهای بزرگ ایران، وزارت­خانه‌­ها و همچنین با برخی از صنایع دستی کشورمان آشنا شوند.