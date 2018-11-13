شمارش معکوس برای بازنشستگی«زابالتا»

به گزارش خبرگزاری مهر، پابلو زابالتا در حال بررسی گزینه بازنشستگی از فوتبال است. ملی‌پوش سابق تیم فوتبال آرژانتین که در حال حاضر در وستهام و لیگ برتر انگلیس بازی می‌کند تصمیم دارد در پایان این فصل به ۱۵ سال بازی حرفه‌ای پایان دهد.

احتمال دارد او به بارسلونا بازگردد. در سال ۲۰۱۳ او با یک خبرنگار کاتالانی ازدواج کرده است و خانه‌شان در شهر بارسلونا هنوز موجود است.

این دفاع راست که همچنین در پست هافبک هم بازی کرده است قبل از این که به اسپانیول ملحق شود کار را در تیم سن لورنزو دآلماگرو آغاز کرده است. او اما ۳ فصل در اسپانیول بازی کرده و با این تیم به فینال یوفا کاپ رسیده است. بعد از آن هم پیشنهاد یوونتوس را رد کرد تا به منچسترسیتی ملحق شود.

در طول ۹ سالی که او در باشگاه انگلیسی حضور داشت توانست تبدیل به بازیکن مورد علاقه هواداران شود و دو بار قهرمانی لیگ برتر و قهرمانی در جام حذفی را با سیتی تجربه کند.

بعد از آمدن پپ گواردیولا و پیوستن کایل واکر و دنیلو به تیم او از سیتی به وستهام رفت. در سن ۳۳ سالگی او احساس می‌کند زمانش رسیده که بازنشسته شود. این در حالی است که در وستهام او بازیکن ترکیب اصلی است و در سیستم ۱-۳-۲-۴ مانوئل پیگرینی جا دارد. با این حال به نظرش بهترین زمان برای ترک تیم پایان این فصل یعنی زمانی که قراردادش به پایان برسد است.