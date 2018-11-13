همایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، دومین همایش دو سالانه آزفا با همکاری این بنیاد و دانشگاه شهید بهشتی و با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس و رضامراد صحرایی، معاون بنیاد سعدی، ابولقاسم اسماعیل پور رئیس مرکز آزفا و دکتر صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی و استادان پیشکسوت آموزش زبان فارسی؛ دکتر ایوانف، رئیس کرسی زبان فارسی دانشگاه مسکو، دکتر فلیحه کاظمی، رئیس کرسی زبان فارسی دانشگاه بانوان لاهور پاکستان، احمد صفار مقدم استاد پیشکسوت آموزش زبان فارسی، جمعی از دانشجویان و استادان رشته آزفا و فارسی آموزان مرکز آزفای شهید بهشتی، افتتاح شد.

حداد عادل رئیس بنیاد سعدی در این همایش با بیان آنکه وظیفه اصلی این بنیاد، گسترش زبان فارسی در فراسوی مرزهای ایران است، گفت: این بنیاد همواره تلاش کرده است تا گسترش زبان فارسی، با استفاده از افراد متخصص آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، در فراسوی مرزهای ایران دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع «استاندارد سازی مواد آموزشی» در دومین همایش دو سالانه آزفا گفت: هر نوع آموزشی مستلزم استاندارد سازی است و به خصوص در مورد آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها اگر بر اساس استاندارد مشخص عمل نشود، توفیقی نخواهیم یافت. به عنوان مثال اگر دانشجوی خارجی برای تحصیل به ایران بیاید، باید استاندارد مشخصی داشته باشیم تا سطح زبان فارسی وی را تشخیص دهیم و همچنین تعیین کنیم که این دانشجو برای تحصیل در ایران به چه مدت فراگیری زبان فارسی نیاز دارد.

رئیس بنیاد سعدی همچنین گفت: بنیاد سعدی در پی آن نیست که تمام امور آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را در دست بگیرد و برای چنین امری به همت تمام موسسات مرتبط نیاز است. یکی از وظایف مهم بنیاد سعدی که در اساسنامه آن نیز ذکر شده است، تعیین استاندارد آموزش زبان فارسی و ترویج آن به تمام موسسات و مراکز آزفا است.

حداد عادل در ادامه افزود: برای آموزش هر زبانی یک استاندارد ثابتی وجود دارد که تمام موسسات و نهادهای آموزش آن زبان از این استاندارد واحد تبعیت می‌کنند. نکته مهم این است که چنین استانداردی را یک نهاد ایجاد کند و سایر موسسات بر اساس این استاندارد عمل کنند.

وی همچنین گفت: در بنیاد سعدی چه در تالیف کتاب و تولید نرم افزار و چه در خصوص تربیت معلم نگاه ما به استاندارد معطوف است. تا بدانیم برای هر زبان آموز در هر سطحی چه کتاب و مطالب آموزشی باید به کار گرفت و چه انتظاراتی از وی باید داشت.

رئیس بنیاد سعدی در پایان گفت: اهمیت برگزاری دومین همایش دو سالانه آزفا این است که توجه تمام دست اندرکاران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را به مسئله اهمیت استاندارد جلب می‌کند.

همچنین ابوالقاسم اسماعیل پور در خصوص فعالیت‌های دانشگاه شهید بهشتی در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گفت: هر چند مرکز آزفای شهید بهشتی از سال ۱۳۹۴ افتتاح شده است، اما رشته تخصصی آزفا از ۱۷ سال پیش در گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی شروع به کار کرده و تا کنون فارغ التحصیلان بسیاری عرضه کرده است. که بسیاری از آنها تا مقطع دکترا تحصیل کرده اند و استاد این رشته نیز هستند.

وی همچنین گفت: زبان فارسی و ادبیات فارسی جایگاه فاخری در سطح جهان دارد به دلیل اینکه مفاخر بزرگ ادبی ما به زبان فارسی آثار بزرگی نوشتند و در زمینه ادبیات در دنیا درخشیدند. زبان فارسی و زبان‌های ایرانی زمانی جزو زبان بین المللی جاده ابریشم بوده است. بنابراین جای آن دارد که گسترش زبان فارسی در جهان جایگاه حقیقی خود را بیاید و به زبان علم و ادبیات تبدیل شود.

اسماعیل پور در خصوص اهداف فعالیت مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی گفت: هدف این مرکز تنها آموزش زبان فارسی نیست. بلکه آموزش زبان فارسی و در کنار آن آموزش یک فرهنگ و ادبیات جهانی ارزشمند است. ما در مرکز خود، دوره‌های کوتاه مدتی در خصوص آموزش مینیاتور، فرهنگ و هنر ایران نیز داریم تا فارسی آموزان خارجی با فرهنگ و تاریخ ایران آشنا شوند و به نوعی سفیر فرهنگ ایران در کشورهای خود باشند.

صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در سخنانی نقش و جایگاه زبان و ادبیات فارسی را در انسجام ملی و همچنین در اعتلای تمدن بشریت مهم و موثر خواند و گفت: زبان فارسی در حوزه تمدنی خارج از مرزبندی سیاسی گسترش یافته است؛ در ادوار مختلف تاریخی شاهد نفود و گسترش فرهنگ، عناصر و ارزش‌های ایرانی نه تنها در منطقه بلکه از شرق دور تا غرب هستیم.

در بخش دیگری از این مراسم افتتاحیه رضامراد صحرایی معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی با بیان آنکه اکنون مسائل تازه و مهمی پیش روی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان قرار داد، در این خصوص توضیح داد: دانستن این مسائل به ما کمک می‌کند تا در آموزش زبان فارسی روش درستی در پیش بگیریم. اولین مسئله این است که «زبان فارسی زبان چندم فارسی آموز است»؛ بررسی‌ها نشان داده اند که بیش از ۷۰ درصد فارسی آموزان زبان فارسی را به عنوان زبان دوم خود یاد نمی‌گیرند. مسئله دوم «مسائل پردازشی زبان فارسی» مانند تمایز خط و سواد زبان فارسی و ویژگی‌های خط زبان فارسی به عنوان خط‌های نیمه شفاف است. چرا که خط فارسی ویژگی‌های منحر بفردی مانند از راست به چپ نوشتن، پیوسته نوشتن و پر نقطه بودن است که فارسی آموز را در یادگیری دچار مشکلاتی می‌کند.

وی افزود: مسئله سوم «فارسی به عنوان زبان میراثی» است یکی از مهم ترین جنبه‌های این مسئله عدم برنامه ریزی برای آموزش زبان فارسی برای نسل‌های سوم و چهارم ایرانیان است. اهمیت این موضوع زمانی پر رنگ تر می‌شود که بدانیم، موسسه CIA در آمریکا طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ تنها، ۷۵۰ میلیون دلار برای آموزش زبان‌هایی نظیر چینی، فارسی و عربی بودجه صرف کرده است.

به گفته معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی، سایر مسائل مهم آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها شامل؛ «اهمیت دستور زبان فارسی در آموزش»، «اهمیت آموزش واژه‌های زبان فارسی و چگونگی آموزش آنها»، «فارسی آموزان خارجی با چه اهدافی زبان فارسی را می‌آموزند»، «آموزش زبان فارسی یا ادیبات فارسی» با در نظر داشتن جنبه‌هایی همچون؛ فرق متن ادبی و متن زبانی، فرق زبان و ادبیات، تجارت موفق جهانی در نحوه انتقال پیام ادبی، «مسائل فرهنگی و بینافرهنگی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»، «تربیت مدرس زبان فارسی»، «آزمون سازی زبان فارسی»، «برنامه راهبردی آموزش زبان فارسی در جهان» و «پژوهش‌های آموزش زبان دوم و کاربرد آن در آزفا» می‌شوند.

صفار مقدم از استادان پیشکسوت حوزه آزفا نیز گفت: باید در نظر داشت که کار اصلی در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، در دوران انقلاب اسلامی انجام شده است. بطوریکه قبل از انقلاب اسلامی یک مرکز آزفا نداشتیم و اکنون نزدیک به ۲۰ مرکز آزفا داریم. همچنین تها ۲ یا ۳ نهاد فعال در این زمینه پیش از انقلاب وجود داشت در حالیکه اکنون بالغ بر ۵۰ نهاد مختلف در زمینه گسترش زبان فارسی در ایران فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقداماتی که باید انجام شودف تولید منابع علمی است، افزود: ظرفیت زیادی بای رشد کمی و کیفی رشته آزفا (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) و همچنین آزوفا (زبان و فرهنگ ایران به غیر فارسی زبانان) وجود دارد و این رشته یکی از پرکاربردترین رشته‌های علمی ایران بوده است.

بخش دیگری از این مراسم به سخنرانی استادان پیشکسوت خارجی زبان فارسی اختصاص داشت. ایوانف رئیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه مسکو گفت: در روسیه حدود ۲۰ موسسه برای آموزش زبان فارسی وجود دارد و حدود ۲۰۰۰ نفر فارسی را یاد می‌گیرند. در برخی موسسات در کنار آموزش فارسی، ادبیات، تاریخ، فرهنگ و اقتصاد ایران را نیز آموزش می‌دهند.

وی همچنین گفت: دانشگاه ما کتاب‌های آموزش زبان فارسی نیز تالیف می‌کند که باید در این کار بسیار دقیق باشیم زیرا کتاب‌های ما یک معیار خواهد بود.

این استاد پیشکسوت روسی همچنین گفت: در آموزش زبان فارسی مهم ترین مشکلات ما در روسیه مربوط به خط فارسی و آوا نویسی لاتین است. برای تالیف کتاب‌های خود ما قواعد معیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در نظر می‌گیریم. چنانچه در روسیه نیز چنین فرهنگستانی وجود دارد و تمامی نهادها قواعد فرهنگستان زبان روسی را رعایت می‌کنند.

فلیحه کاظمی، رئیس کرسی فارسی دانشگاه بانوان لاهور نیز در سخنرانی خود گفت: هر چند عواملی چون گویش، جغرافیا، فرهنگ، تاریخ از موثرترین عوامل در تعیین استانداردها در آموزش است، یافتن یک استاندارد مشترک کاری بسیار جامع می‌طلبد تا کارکردی برای همه ملل و فارسی آموزان از سرزمین‌های مختلف داشته باشد.

وی افزود: به نظر من ایجاد جاذبه و یافتن فصل مشترک در زمینه‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی، ایجاد دورنمای روشنی پس از آموختن زبان در عرصه اشتغال و نیز یافتن بسترهای نو در زمینه در زمینه پژوهش می‌تواند افراد جدیدی را بر سر این خوان یعنی زبان فارسی بنشاند.

بر اساس این گزارش، در پایان مراسم افتتاحیه دومین همایش دو سالانه آزفا از ایوانف، رئیس کرسی زبان فارسی دانشگاه مسکو و فلیحه کاظمی رئیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه دولتی بانوان لاهور پاکستان، به پاس سال‌ها تلاش در ترویج و آموزش زبان فارسی تقدیر شد.