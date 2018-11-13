کشورهای آسیای میانه هدف جدید صادراتی خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی رسولیان در حاشیه جلسه بررسی صادرات خراسان رضویاظهار کرد: طی هفت ماه ابتدای امسال در مجموع یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار کالا به وزن یک میلیون و ۶۲۴ هزار تن از استان صادر و ترانزیت 803 هزار تن کالا نیز به انجام رسیده است.

وی افزود: در برنامه امسال رشد ۱۲ درصدی این صادرات برنامه ریزی شده بود که هم اکنون با رشد ۲۹ درصدی عملا ۱۷ درصد از برنامه هم جلوتر بوده ورشد نسبتا خوبی داریم.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد:ا ین صادرات از نظر وزنی ۳۴.۴ درصد و از نظر ارزشی ۲۹ درصد افزایش داشته است و طی همین مدت تراز بازرگانی استان با رقم یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار مثبت است.

وی گفت: استان به ۸۹ کشور صادرات داشته است و در این میان ۹۷ درصد صادرات مربوط به ۱۱ کشور است و همچنین ترانزیت خارجی استان هم طی این مدت ۹ درصد رشد داشته است.

رسولیان تاکید کرد: عمده رشد صادرات هم در حوزه کشورهای آسیای میانه است که تا پیش از آن منفی بود ضمن آنکه امروز هنگ کنگ با رشد ۹ درصدی صادرات از نظر ارزشی و ۲۲ درصدی از نظر وزنی جزو ۵ کشور اول طرف صادرات ما قرار گرفته است.