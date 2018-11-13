افزایش ازدواج دانشجویی نسبت به کل ازدواج در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام‌ مصطفی رستمی در نشست هم‌اندیشی بیست و دومین دوره طرح ملی «همسفر تا بهشت» گفت: یکی از فاخرترین فعالیت‌هایی که مجموعه نهاد، افتخار برافراشتن پرچم آن را دارد بحث ازدواج دانشجویی است.

وی گفت: هرکسی با هر دیدگاه و گرایشی به اهمیت و ضرورت ازدواج اعتراف می‌کند. ازجمله آثار و نتایج این رویداد، آمار قابل‌توجه ازدواج‌های دانشجویی در مقایسه با آمار ازدواج در کل کشور است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: بعضی از ازدواج‌های دانشجویان خارج از برنامه ازدواج دانشجویی نهاد برگزار می‌شود. همه ازدواج‌های دانشجویی ازدواج بین دو دانشجو نیست و ممکن است یکی از زوجین دانشجو نباشند.

رستمی ادامه داد: در جلسه بعدی در محضر مقام معظم رهبری بحث آسیب‌های اجتماعی با محوریت طلاق بررسی خواهد شد. همچنین در ادامه این جلسه به ارائه گزارش کارهایی که در حوزه ازدواج صورت گرفته و در دست اجرا است، پرداخته می‌شود تا ارزیابی‌هایی لازم نسبت به اقدامات انجام گرفته از زمان دستور رهبر معظم انقلاب صورت گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: ما مدعی هستیم که ازدواج‌های دانشجویی و الگوی آن‌ها، الگوی موفقی است.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با ازدواج دانشجویی، اقدامات لازم در حال پیگیری است، اما در این زمینه باید نهضتی مانند طرح‌ها و مطالعات تحقیقاتی و اتاق‌های فکر در فعالیت‌های نهاد ایجاد شود. ازدواج دانشجویی موضوعی است که جز نهاد کسی علمدارش نیست و این باربر دوش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها است.

رستمی اضافه کرد: باید آمار میدانی از وضعیت پایداری ازدواج‌های دانشجویی در سطح استان‌ها جمع‌آوری شود تا گامی برای راستی آزمایی آمارهای قبلی برداشته شده و یک مدعای مستند در فضاهای اصلی و کلان تصمیم‌گیری کشوری باشد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه لطف حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) موجب پایداری ازدواج دانشجویان است، گفت: بخشی از این پایداری به فعالیت‌هایی مثل برگزاری کارگاه‌ها، مشاوره‌ها و طرح‌های مهارتی در این سفر برمی‌گردد که دفاتر نهاد در استان‌ها برگزار کرده‌اند.

وی ادامه داد: این دوره‌های آموزشی ساده و کم‌هزینه اختلاف ۱۲ الی ۱۳ درصدی با آمارهای کشوری را به وجود آورده است به‌طوری‌که در بدترین حالت نزدیک به یک‌سوم آمار فروپاشی ازدواج‌های کل کشور را در ازدواج‌های دانشجویی داریم. این اتفاق خیلی بزرگ و قابل دفاعی است.

رستمی گفت: آموزش زوجین قبل از ازدواج نیز در حال پیگیری است. آموزش‌های تربیتی، اخلاقی و دینی در بعضی استان‌ها از جمله تهران و البرز برگزار شده و گروه‌هایی برای این کار تشکیل‌شده است.

وی با اشاره به ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این ارزیابی آمده که آموزش‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها موفق بوده و ترازها رعایت شده است و استفاده از اساتید مجرب نیز یکی از نقاط قوت این ارزیابی بیان شده است.

رستمی با اشاره به اینکه معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی خود را متکفل به آموزش زوجین پیش از ازدواج‌ کرده‌اند، ادامه داد: نهاد رهبری هم باید متکفل اجرای بخش دینی و مذهبی ازدواج شود و نحوه اجرای آن با نظرات همکاران قابل‌ اجرا خواهد بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه نهاد رهبری در حال برنامه‌ریزی فرهنگی برای کل ازدواج‌های کشور است، گفت: با توجه به همین مسئله، وظیفه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری سنگین‌تر می‌شود.

این مقام مسئول افزود: ازدواج یک امر مقدس است و همه در مقابل ازدواج جوان‌ها مسئول‌اند. در بحث آموزش باید مشوق ازدواج بود و از طرح‌های ابتکاری و هم‌افزایی استفاده کرد.

وی با تاکید بر وظیفه مسئولین آموزش عالی کشور اعم از وزرا و رؤسای دانشگاه‌ها در تسهیل ازدواج دانشجویی گفت: سند اصلی حاکم بر تمام مناسبات دانشگاه، سند دانشگاه اسلامی است. در این سند بحث ازدواج دانشجویی مورد تأکید قرار گرفته و باید پیگیری جدی‌تری نسبت به این سند داشته باشیم.