به گزارش خبرنگار مهر، بحث ادامه کار یا کنار رفتن بازنشسته ها از فدراسیون فوتبال ایران هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. در حالی که چند روز بیشتر تا پایان اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در کشور باقی نمانده است، مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا دولت و مجلس را قانع کنند این فدراسیون نهاد دولتی نیست. این موضوع حتی محور اصلی گفتگوی روسای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا با مسئولان سیاسی کشور در حاشیه فینال لیگ قهرمانان آسیا و بازی پرسپولیس هم بوده است.

عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: آقای شیخ سلمان رئیس AFC در جلسه ای که با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری داشتند به صراحت و مستقیم گفتند در صورت دخالت دولت در تصمیمات فدراسیون، فوتبال ایران تعلیق خواهد شد. اینکه آیا آقای اینفانتینو رئیس فیفا هم چنین حرفی زده است را نمی دانم.

وی تاکید کرد: همه چیز روشن است. فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی است و شامل قانون منع به کارگیری بازنشسته ها نمی شود.

طالقانی درباره جلسه اعضای هیات رئیسه با رئیس مجلس و تاکید علی لاریجانی مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال شامل این قانون می شود، اظهار کرد: مذاکرات ما با مجلس ادامه دارد. ما موارد خودمان را در آن جلسه انتقال دادیم و اعتقاد داریم این قانون شامل فدراسیون فوتبال نمی شود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: ما هنوز با بخش حقوقی مجلس در حال مذاکره هستیم تا مدارک و مستندات را در اختیارمان بگذارند. دارند همه چیز را بررسی می کنند. معاون حقوقی مجلس درباره هیات های فوتبال استانی اعتقاد دارد که این یک شغل دولتی نیست. ما نباید اجازه بدهیم این بحث به مراجع بین المللی کشیده شود چون در اینصورت حتما تعلیق خواهیم شد.