ایران با استقلال طلبی و توسعه اقتصادی نگاهها را معطوف به خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی آمریکایی هرالد تریبون در یادداشتی آورده است: از چندین دهه پیش اهمیت راهبردی این منطقه برای سیاستگذاران و سران کاخ سفید روشن شده بود و مسئله اهمیت انرژی برای مصرفکنندگان غربی، اهمیت ژئوپلتیک منطقه به عنوان پل ارتباطی سه قاره و کانون حملونقل تجاری و نیز اهمیت ژئوکالچرال این منطقه - به عنوان مهد تمدنها و ادیان- از همه مهمتر وجود اکثریت مسلمان به عنوان مهمترین مانع در برابر گسترش قلمروی نفوذ تمدن لیبرال، سبب شد که در راهبردهای کلان ایالات متحده آمریکا و بطور کلی دولتهای غربی، از توجه به این منطقه غفلت نشود.
هرالد تریبون در ادامه نوشت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است با استقلالطلبی در برابر دخالت قدرتهای غربی و در عین حال رشد اقتصادی و فنی (با وجود محدودیتهای بینالمللی)، توجه و حمایت بسیاری از ناظران را به خود جلب کند. ایران با حفظ مرزهای جغرافیایی خود به شکل کنونی، قادر خواهد بود امنیت ملی خود را تضمین کند.
به نوشته هرالد تریبون، «تداوم ریشههای فعلی درگیری میان ایران و آمریکا را میتوان در نتیجه تقویت «روابط مبتنی بر تهدید متقابل» تعریف کرد که بر این اساس دو طرف، افزایش نقشآفرینی، نفوذ و فرصتسازی را برای یکدیگر در سطح منطقهای به معنای تهدید علیه منافع یکدیگر فرضکرده و سعی در جلوگیری از آن دارند. بهعبارت دیگر، ایران بهدلیل ویژگیهای خاص خود، بهطور طبیعی خواهان نقشآفرینی به گونهای متناسب با قدرت و شأن خود در سطح منطقه است.
در این روند، جمهوری اسلامی ایران افزایش نفوذ و حضور آمریکا در سیستمهای اقتصادی، سیاسی و نظامی منطقه را تهدیدی مستقیم برای کشور و افزایش نقش و جایگاه منطقهای خود تلقی میکند. در مقابل، آمریکا نیز افزایش نفوذ ایران را در منطقه با توجه به سابقه سیاست و ماهیت ضدسلطه و ضدآمریکایی نظام جمهوری اسلامی ایران، تهدیدی علیه منافع ملی خود در جهت دسترسی به استراتژی درازمدت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی خود در منطقه در نظر میگیرد.»
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