شائبه دخالت نایب رئیس فدراسیون والیبال در انتخاب سرمربی یک تیم!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان از ۲۴ آبان آغاز به کار خواهد کرد. توپکا، نشاط مهر فارس، شهرداری مشهد، پیکان، کاسپین، ذوب آهن اصفهان، شهرداری سمنان و نامی نو اصفهان ۸ تیمی بودند که در مراسم قرعه کشی که 15 مهر ماه برگزار شد حضور داشتند و قرار بود تا رقابت‌ها با حضور آنها آغاز شود.

اما در هفته‌های گذشته شرایط به گونه‌ای رقم خورد و صحبت‌هایی مبنی بر دخالت‌های نایب رئیس والیبال بانوان در انتخاب مربیان تیم‌ها مطرح شد. در همین راستا فریبا سلیمانی سرمربی توپکا عنوان کرده بود که نایب رئیس فدراسیون در ارتباطی که با مدیرعامل باشگاه داشته تاکید کرده است که سرمربی تیم شان را عوض کنند.

سلیمانی درحالی مدعی دخالت کعبی زاده در انتخاب سرمربی برای تیم توپکا شده است که نایب رئیس فدراسیون والیبال این ادعا را رد و تاکید کرده است که این تیم به دلیل عدم ارسال مدارک از سوی مسئولان از جدول رقابت‌ها کنار رفته است.

این در حالی است که برخی عنوان کردند نایب رئیس فدراسیون والیبال تیم توپکا را به کنار گذاشتن از لیگ برتر در صورت تغییر ندادن سرمربی تهدید کرده است که از سوی وی رد شد.

رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان ابتدا قرار بود با حضور ۸ تیم شروع شود اما با اعلام نایب رئیس بانوان دو تیم توپکا و نشاط مهر فارس به دلیل عدم ارسال مدارک در زمان مقرر شده از جدول مسابقات کنار رفتند.

پس از کنار گذاشته شدن دو تیم، برنامه هفته نخست اعلام شد و طبق برنامه تیم‌های پیکان، نامی نو، کاسپین و شهرداری سمنان نخستین رقابت خود را ۲۴ آبان برگزار خواهند کرد و تیم ذوب آهن اصفهان نیز استراحت خواهد داشت.

در برنامه اعلام شده نیز خبری از تیم شهرداری مشهد نبود و مشخص نیست سرنوشت این تیم چه شد که خبری از آن در برنامه هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال نبود و نخستین ابهام شکل گرفت!

ابهام دوم زمانی رخ داد که نایب رئیس بانوان برخلاف خبر قبلی اعلام کرده است که تیم توپکا در فاصله دو روز تا آغاز مسابقات فرصت بازگشت به جدول را دارد و در صورت ارسال مدارک می‌تواند به مسابقات برگردد.

تغییر نظر نایب رئیس فدراسیون والیبال و چرخش عجیب او برای موافقت با حضور تیم توپکا ابهاماتی که از ابتدا مطرح شده بود را پررنگ تر می کند. این اتفاق درحالی مشکوک تر می شود که دیگر سلیمانی سرمربی تیم توپکا نیست و قرار است سرمربی این تیم بزودی معرفی شود!