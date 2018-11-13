۵ هزار جلد کتاب در مساجد ایلام توزیع می شود

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج هزار جلد کتاب رایگان در بین کانون های مساجد استان طی هفته کتاب و کتاب خوانی توزیع می شود.

وی افزود: بیش از ۲۰ برنامه مختلف به مناسبت گرامیداشت این هفته و توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه در سطح کانون های مساجد استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهدای کتاب رایگان به مساجد و مراکز فرهنگی این استان عنوان کرد: یکی از سیاست های ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد توجه ویژه به ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین نسل جوان است.

چراغی پور افزود: در حال حاضر تمام کانون های مساجد استان دارای کتابخانه های باز و در فضای مساجد هستند، ۱۵۲ کتابخانه عمومی مخزن دار و دارای مجوز با بیش از ۵ هزار جلد کتاب در کانون های مساجد فعالیت دارند.