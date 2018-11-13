به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، زلاتکو کرانچار در خصوص بازگشت خود به ایران گفت: مشکلی پیش آمده بود که خوشبختانه حل شده و من صبح چهارشنبه وارد تهران خواهم شد. البته در روزهای گذشته با سایر اعضای کادر فنی در تماس بودم و تمرینات طبق برنامه دنبال شد. از فردا در تمرینات شخصا حضور پیدا می کنم و روند کار را دنبال خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران همچنین درخصوص مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا که در حقیقت رقابت‌های انتخابی المپیک نیز محسوب می شود گفت: طبیعتا هیچ گروه آسانی وجود ندارد و ما باید برای رویارویی با هر حریفی آماده باشیم اما در مورد گروه خودمان باید بگویم عراق رقیب اصلی ماست و یکی از تیم های قدرتمند فوتبال آسیا محسوب می شود که از آنها شناخت کاملی داریم.

وی افزود: در ترکیب این تیم بازیکنانی حضور دارند که عضو ثابت تیم بزرگسالان عراق هستند. دو تیم یمن و ترکمنستان هم در این گروه حاضر هستند که برای ما حریفانی ناشناخته محسوب می شوند. طبیعتا رقابت های این مرحله بسیار حساس خواهد بود و باید تلاش کنیم تا با قدرت مجوز صعود به مرحله نهایی را کسب کنیم.

کرانچار همچنین در خصوص بازی روز ۲۹ آبان برابر تیم امید عمان نیز اظهار داشت: من از ابتدا گفته بودم که بازی های تدارکاتی برای ما اهمیت زیادی دارد و در روند آماده سازی تیم تاثیرگذار خواهد بود. مسابقه با عمان هم می تواند بازی بسیار خوبی باشد و فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد بازیکنان در برابر یک تیم قدرتمند. امیدوارم در فرصت های بعدی و فیفادی های پیش روی به این روند ادامه بدهیم و بازی های تدارکاتی مناسبی را برگزار کنیم.