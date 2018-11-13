به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، از یکم فروردین‌ماه تا ۱۵ آبان ماه امسال، در چهار بازه زمانی در مجموع ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری توسط شرکت‌های پتروشیمی روانه بازار داخلی شده است.

مروری بر وضع عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی در حدفاصل یکم تا ۲۱ فروردین ماه و پیش از مصوبه ۲۲ فروردین هیئت دولت بیش از ۳۳۳ میلیون یورو با هماهنگی بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز عرضه کرده‌اند.

همچنین درحد فاصل ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه بالغ بر ۲۴۴ میلیون یورو با نرخ دولتی و با راه‌اندازی کامل سامانه نیما از ۱۶ اردیبهشت تا ۱۵ مردادماه حدود یک میلیارد و ۸۷۶ میلیون یورو و از ۱۶ مردادماه تا ۱۵ آبان‌ماه بیش از ۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را مطابق با سیاست جدید دولت مبنی بر فروش در بازار ثانویه در بازار داخلی عرضه کرده‌اند.

به عبارت دیگر شرکت‌های پتروشیمی در طول ۲۳۱ روز نخست امسال، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ۹۴ درصد بوده و این درحالی است که به استناد گزارش‌های سامانه نیما نرخ بازگشت ارز سایر صادرکنندگان غیرنفتی حدود ۳۱ درصد بوده است.

در حالی که سهم صادرات محصولات پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی ۲۷ درصد بوده، اما سهم پتروشیمی‌ها در تامین ارز سامانه نیما حدود ۵۳ درصد بوده است؛ دیگر صادرکنندگان غیرنفتی با وجود سهمی ۷۳ درصدی از کل صادرات، سهمی حدود ۴۷ درصدی در تامین ارز بازار ثانویه داشته‌اند.