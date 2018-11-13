سازمان ملل برقراری آتش بس در الحدیده یمن را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روزسه شنبه اجرای آتش بس در شهر الحدیده واقع در غرب یمن را خواستار شد.

بر اساس این گزارش، «مارک لوکوک» در بیانیه ای از طرف های درگیر خواست تا به آتش بس به ویژه در اماکنی که زیرساخت ها و تاسیسات ضروری وجود دارد به خاطر ورود کمک ها پایبند باشند.

«مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز پیش از این با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که این سازمان از توقف درگیری‌ ها در یمن به ویژه اطراف شهر بندری الحدیده حمایت می‌کند و کاهش درگیری‌ها گام مهمی برای کاهش دردهای مردم یمن است

گفتنی است که ائتلاف سعودی از ابتدای هفته گذشته حملات جدیدی را با هدف اشغال شهر الحدیده آغاز کرد اما این حملات با شکست مواجه شده است.