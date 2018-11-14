اولتیماتوم مدیرعامل جدید به تیم والیبال شهرداری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه شهرداری ارومیه پیش از حساس ترین بازی خود در رقابتهای لیگ برتر والیبال دستخوش تغییرات شد. در پی حواشی به وجود آمده در دیدار دو تیم شهرداری ارومیه و پیام خراسان، روز گذشته شهردار ارومیه مدیرعامل باشگاه را تغییر داد تا پیمان رضایی جایگزین علی وقاری شود. اما ظاهرا این آخرین تغییر در این باشگاه نخواهد بود و همه چیز به سرنوشت بازی امروز مقابل شهرداری تبریز بستگی دارد.

پیمان رضایی مدیر عامل باشگاه شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که چه تصمیمی برای کادر فنی تیم شهرداری ارومیه خواهید گرفت؟ گفت: در بازی امروز مقابل شهرداری تبریز با همان کادرفنی سابق در مسابقه حاضر خواهیم شد تا ببینیم چه نتیجه‌ای کسب می‌شود. پس از بازی امروز تصمیم خواهیم گرفت.

رضایی در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است شهنازی هدایت تیم را در ادامه راه بر عهده بگیرد یا خیر؟ گفت: خیر، هنوز درباره سرمربی تصمیم گیری نکرده‌ایم.

مدیر عامل باشگاه شهرداری ارومیه در پایان گفت: منتظر نتیجه بازی امروز هستیم چرا که نمی‌خواهیم با ایجاد تغییرات قبل بازی به تیم شوک دهیم. پس از نتیجه بازی مقابل شهرداری تبریز فردا تصمیم گیری خواهیم کرد.