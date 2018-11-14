مارادونا: باید از «مورینیو» چیزهای زیادی یاد بگیرم

به گزارش خبرگزاری مهر، دیگو مارادونا بعد از تمرین تیم مکزیکی‌اش، دورادوس، با خبرنگار مارکا مصاحبه‌ای داشته و درباره مسائل بسیاری صحبت کرده است که در زیر به آن می‌پردازیم.

دوست داری به اسپانیا بازگردی؟

بله، اما این پروسه‌ای طولانی است و نمی‌خواهم فقط این طور باشد که تیمی مربی بخواهد. درباره رئال هم شاید خوب باشد که بعد از بردن همه جام‌ها کمی استراحت کنند. وقتش است اشتباهات را درست کنند، به فکر مدافعان باشند، هافبک‌هایی که ارتباطشان با بازیکنان دیگر خوب باشد. من به عنوان یک مربی باید چیزهای زیادی یاد بگیرم. فکر می‌کنم به منچستر بروم و از مورینیو چیزهای زیادی بپرسم.

چرا مورینیو؟

چون بدون شک او بهترین است.

بهتر از پپ؟

از نظر من بله. مو بهترین است. به نظرم پپ از شرایطی که یوهان کریوف برایش فراهم کرد استفاده کرد. بارها هم گفتم که تیکی تاکا ابداع پپ نبود. کار کرویف بود و حالا پپ می‌تواند هر بازیکنی که می‌خواهد را انتخاب کند. با این روش تیکی تاکا راحت تر هم می‌شود.

چرا فکر می‌کنی صحبت‌هایت روی مسی تاثیر زیادی دارد؟

درباره چه صحبت می‌کنی؟

این که گفته بودی منطقی نیست کسی که قبل از هر بازی ۲۰ بار توالت می‌رود رهبر تیم باشد.

این‌ها همه دروغ هستند.

نمی‌خواهی برای مسی دردسر درست کنی؟

لئو دوست من است و من هرگز درباره یک دوست در رسانه عمومی به بدی صحبت نمی‌کنم. شاید این را دوستانه بگویم، اما نه در یک مصاحبه. درباره لئو همه چیزی که می‌گویم این است که او یک اسطوره است، نه چیزی بیشتر از این. بازیکنان زیادی هستند که ۲۰ بار به دستشویی می‌روند، اما من هرگز به مسی اشاره نکردم. من در سال ۲۰۱۰ از مسی می‌خواستم به زمین برود، تفاوت‌ها را ایجاد کند، کارهایی انجام دهد که خیلی‌های دیگر انجام نمی‌دهند. رابطه‌ای که من با او دارم عالی است.

عشق؟

عشق، صلح، تاثیرگذاری و البته دوست دارم او را در آغوش بگیرم چون مدت‌هاست او را ندیدم. از زمانی که مسی به بارسا ملحق شده همیشه سعی کردند ما را دشمن کنند.

چه کسانی؟ چرا؟

نمی‌دانم مشکلشان با او و من چیست. لئو حتی می‌تواند با رونالدینیو مقایسه شود. او هم در بارسا شدیدا تاثیرگذار بوده و بنا به دلایلی هیچ کس او را به یاد ندارد. در بارسا این طور است، آن‌ها سریع اسطوره‌هایشان را فراموش می‌کنند. درباره ریوالدو بپرسید، کسی به یاد او نیست، مطبوعات بارسا هم این طور هستند، فکر می‌کنند ما در حال جنگ هستیم، اما من و لئو در حال نهار خوردن هستیم، با هم بازی می‌کنیم و خوشحال هستیم.

درباره آگوئرو صحبت کنیم. سیتی شانس قهرمانی در لیگ قهرمانان را دارد؟

بله. پپ مربی‌ای است که بازی‌ها را به خوبی درک می‌کند. آگوئرو هم شانس بردن لیگ قهرمانان را دارد. اما من همیشه به پسرهای آرژانتینی می‌گویم، لیگ قهرمانان عالی است، اما جام جهانی زود از راه می‌رسد. نباید فقط به فکر لیگ قهرمانان باشند.

نظرت درباره فروش رونالدو چیست؟

برای رونالدو حرکت خوبی بود. او برای رئال همه کار کرد، اما دیگر به اندازه‌ای که حالا در یووه روزهای خوشی دارد در رئال خوش نبود. فلورنتینو همیشه در حال نقشه کشیدن است. درست وقتی دید رونالدو دیگر در هر بازی تنها یک گل می‌زند او را فروخت.