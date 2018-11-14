به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان نخستین روز از هفته چهارم (فینال) لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای کشور که با مصاف مدعیان اوزان ۸۹ و ۹۶ کیلوگرم پیگیری شد، عارف خاکی و سهراب مرادی با احتساب رکوردهای رقابتهای جهانی صدرنشین شدند.

نتایج نفرات برتر دسته ۸۹ کیلوگرم :

۱- عارف خاکی (بیمه رازی): در حرکت یک ضرب ۱۵۸ کیلوگرم، حرکت دو ضرب ۱۹۵ کیلوگرم و مجموع ۳۵۳ کیلوگرم

۲- عباس زندی (رعد پدافند): در حرکت یک ضرب ۱۵۵ کیلوگرم، حرکت دو ضرب ۱۸۰ کیلوگرم و مجموع ۳۳۵ کیلوگرم

۳- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): در حرکت یک ضرب ۱۵۰ کیلوگرم، حرکت دو ضرب ۱۷۰ کیلوگرم و مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

نتایج نفرات برتر دسته ۹۶ کیلوگرم :

۱- سهراب مرادی (بیمه رازی): در حرکت یک ضرب ۱۸۶کیلوگرم، حرکت دو ضرب ۲۳۰ کیلوگرم و مجموع ۴۱۶ کیلوگرم

۲- امیر حقوقی (بیمه رازی): در حرکت یک ضرب ۱۶۷ کیلوگرم، حرکت دو ضرب ۲۰۷ کیلوگرم و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم (رکوردهای جهانی محاسبه شد)

۳- حمید رضا زارع (رعد پدافند): در حرکت یک ضرب ۱۴۶ کیلوگرم، حرکت دو ضرب ۱۸۳ کیلوگرم و مجموع ۳۲۹کیلوگرم