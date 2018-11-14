افت قیمت نفت پس از سقوط ۷ درصدی دیروز ادامه یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، در حالیکه رشد عرضه و چشانداز افت تقاضا، سرمایهگذاران را به وحشت انداخته است، قیمتهای نفت پس از سقوط سنگین ۷ درصدی روز گذشته، همچنان به افت خود ادامه دادند.
تا ساعت ۱۰:۱۷ به وقت تهران، قیمت هر بشکه نفت خام تگزاس غرب آمریکا، ۴۳ سنت یا ۰.۸ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیروز پایین آمده و به ۵۵.۲۶ دلار رسید.
قیمت بنچمارک بینالمللی نفت خام، برنت، با ۳۶ سنت یا ۰.۶ درصد افت به ۶۵.۱۱ دلار برای هر بشکه رسید.
شاخصهای نفت خام حالا از اوایل اکتبر تا کنون، بیش از ۲۵ درصد از قیمت خود را از دست دادهاند. این یکی از بزرگترین پایین آمدنهای قیمت نفت از سقوط بازارها در ۲۰۱۴ تا کنون است.
تحلیلگر تکنیکال رویترز، وانگ تائو، میگوید: قیمت نفت خام برنت از این هم پایینتر میآید و به احتمال زیاد قیمت هر بشکه نفت برنت در محدوده ۶۲.۱۸ تا ۶۳.۹۵ دلار و قیمت هر بشکه نفت آمریکا در محدوده ۵۳.۲۶ تا ۵۴.۱۳ دلار، قرار خواهد گرفت.
سقوط قیمتهای خرید نقدی، باعث شد که کل منحنی قیمتهای پیشخرید نفت، وارونه شود.
در ماه سپتامبر، قیمتهای نقدی خیلی بالاتر از قیمتهای پیشخرید نفت بودند. به این ساختار قیمت اصطلاحا «بکواردیشن» (عقبماندن قیمتها) میگویند و نشاندهنده بازاری محدود است که در آن ذخیره کردن نفت به صرفه نیست.
در اواسط نوامبر منحنی قیمتها معکوس شده و به ساختار «کنتانگو» تبدیل شد که در آن قیمت تحویل فوری نفت بسیار ارزانتر از تحویل آن در آینده است. این نشاندهنده بازاریست که دچار عرضه بیش از حد شده است و در این صورت به صرفه است که نفت را برای فروش در آینده ذخیره کنند.
بازارهای نفت تحت فشار دو عامل قرار دارند؛ عرضه بیش از حد و افزایش نگرانیها در مورد کند شدن اقتصاد جهانی.
در حالی که سطح تولید نفت خام آمریکا در ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز قرار دارد و انتظار میرود تا سال ۲۰۱۹ این میزان به ۱۲ میلیون بشکه در روز برسد، موسسه سوخت آمریکا اعلام کرد که در هفته منتهی به ۲ نوامبر، میزان ذخایر نفت خام انبارهای آمریکا با ۷.۸ میلیون بشکه افزایش، به ۴۳۲ میلیون بشکه رسیده است.
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