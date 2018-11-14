  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

رسانه ای که عذرخواهی نکرد؛

گاف روزنامه نیوزلندی اسپایک لی را به کام مرگ فرستاد

گاف روزنامه نیوزلندی اسپایک لی را به کام مرگ فرستاد

یک روزنامه نیوزلندی در خبر مربوط به فوت استن لی خالق «مارول»، در کنار عکس او به جای درج اسم استن لی به اشتباه نام اسپایک لی کارگردان را قرار داد تا به سرعت به سوژه کاربران اینترنت بدل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، یک روزنامه نیوزلندی در گافی عجیب در خبر فوت خالق دنیای مارول به جای درج نام استن لی، از مرگ اسپایک لی فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی خبر داد.

روزنامه نیوزلندی «گیزبورن هرالد - Gisborne Herald» این سوتی عجیب را در شماره دیروز خود یعنی سه شنبه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) داد و با درج نام اسپایک لی در کنار تصویر استن لی خبر مرگ او را اعلام کرد.

این اشتباه به سرعت توسط کاربران توئیتر دست گرفته شد و فضای مجازی را در بر گرفت و حتی تا رسانه هایی چون فاکس نیوز و هافینگتون پست هم پیش رفت تا جایی که اسپایک لی در اکانت اینستاگرام خود با لحنی طعنه آمیز به آن اشاره و از سلامتی خود خبر داد. اسپایک لی ۶۱ ساله و خالق فیلم «نژادپرست سیاه»(۲۰۱۸) در صفحه خود نوشت: «خدا استن لی را بیامرزد. من؟ نه هنوز! و این یک حقیقت است به اسم: همچنان زنده ام و در حال تقلا!»

مسئولان گیزبورن هرالد که یکی از چهار روزنامه مستقل نیوزلند است بعد از اطلاع یافتن از این سوتی در وبسایت اینترنتی خود از صدور عذرخواهی سر باز زده و به نوشتن گزارشی از آن در نسخه کاغذی خود بسنده کردند.

استن لی نویسنده، ناشر، بازیگر و خالق بسیاری از شخصیت های ابرقهرمان دنیای مارول همچون مرد عنکبوتی، هالک، ثور، مرد آهنی و مردان ایکس، دوشنبه ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) در ۹۵ سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت.

کد مطلب 4458169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها