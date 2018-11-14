به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در بخشنامه ای به تمامی ادارات کل محیط زیست استان‌ها خواستار ارسال نمونه‌های تلف شده و مکشوفه جانوران را در اسرع وقت به دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست شد.

در این بخش نامه آمده است: به موجب این بخشنامه تمامی ادارات کل محیط زیست استان‌ها مکلف هستند نمونه‌های تلف شده و مکشوفه جانوران را در اسرع وقت به دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ارسال کنند.

در این خصوص رعایت موارد ذیل ضروری است:

نمونه‌های بانک ژن طبق دستورالعملی که قبلاً طی نامه شماره ۹۴/۲۴۳۹۲ مورخ ۹۴/۱۰/۳ به ادارات کل ابلاغ شده (اصول نمونه برداری از حیات وحش) با رعایت استانداردهای لازم و ذکر مشخصات، تهیه و ضمن ارسال تعدادی از نمونه‌ها به بانک ژن پارالل استان مربوطه، تعدادی نیز به ستاد ارسال شود.

در خصوص گونه‌های جانوری در معرض تهدید، ضروری است بلافاصله بعد از تلف شدن جانور (کمتر از ۲۴ ساعت) اندام تناسلی آن در فریزر ۸۰- درجه سانتیگراد، یا تانک ازت و یا محلول نرمال سالین انتقال یافته و تحت همان شرایط به بانک ژن سازمان ارسال شود. در صورت عدم انجام اقدامات فوق در مدت زمان مذکور، نمونه غیر قابل استفاده خواهد بود.

گاهی اوقات مشاهده شده بخش‌هایی از نمونه ( سر، پوست و ....) جدا و به برخی از مراکز ارسال می‌شود. از اینرو تاکید می‌شود نمونه لاشه به صورت کامل به منظور تهیه اسکلت و تاکسیدرمی نمونه ارسال شود.

بدیهی است این بخشنامه شامل نمونه هایی که دارای علائم بیماریهای واگیر هستند (نظیر آنفولانزای فوق حاد پرندگان، شاربن و ... ) نیست.