به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدعلی نوری نژاد ظهر امروز از معاونت آماد و پشتیبانی ناجا بازدید و در جمع مدیران این معاونت ضمن درود به روان و روح پاک شهدا، امام راحل و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به عنوان قوه عاقله در این مجموعه با توجه به کثرت تبادل گردش مالی و کار همچنان پرتوان، باانگیزه و با داشتن حمیت قسمتی مشغول به خدمت هستند که می توان این انگیزه را در میان آنها مشاهده کرد.

وی به تنوع و تعدد ماموریت ناجا و نیز ظرفیت های آن اشاره و بیان کرد: خوشبختانه نیروی انتظامی توانسته بسیاری از توطئه های اقتصادی را که از سوی دشمن به کشور تحمیل شده به نحو مطلوب مدیریت کند که این امر، اعتماد مسئولان را به نیروی انتظامی افزایش داده است.

این مقام ارشد انتظامی به اقدامات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا در پشتیباتی از قسمت های مختلف این نیرو در کنگره اربعین اشاره و تصریح کرد: با مدیریت مطلوب و هماهنگی بین دستگاه ها و البته همراهی مردم هیچ گونه مشکلی در این مأموریت عظیم به وجود نیامد؛ نیروی انتظامی توانسته ثابت کند که می تواند عملیات های بزرگی را با همین امکانات محدود اداره کند.

سردار نوری نژاد افزود: در بازرسی های محسوس و نامحسوس از رده های مختلف که در پایانه های مرزی مشغول به خدمت بودند، شاهد بودیم نیروها حتی در ساعت های ۱ و ۲ بامداد نیز با همان روحیه و انگیزه بالا، عاشقانه در حال خدمت و پاسخگویی به زائران هستند.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی امروز مورد اعتماد مردم و مسئولان است به گونه ای که توانسته با توانمندی های مطلوب خود در انجام مأموریت ها موفق عمل کند، این امر موجب شده امروز در برآورد اطلاعاتی دشمن قراربگیرد که این نشانگر توانمندی ما است.

معاون هماهنگ کننده ناجا در ادامه به جایگاه آماد و پشتیبانی در نیروی انتظامی اشاره و بیان کرد: ناجا برای انجام مأموریت های خود و نیز پشتیبانی از بازوهای توانمندش نیازمند معاونت آماد و پشتیبانی است؛ جایگاه و اهمیت این معاونت بر کسی پوشیده نیست.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: قطعا نقش معاونت آماد و پشتیبانی برای به سرانجام رساندن اولویت های تعیین شده از سوی فرمانده محترم ناجا بر کسی پوشیده نیست، این معاونت بایستی به روز و دارای فناوری های نوین و منضبط باشد تا دراتخاذ تصمیم گیری های مهم، نقش خود را به خوبی ایفا کند.

وی بیان کرد: در هر رسته و مسئولیتی که هستیم باید بتوانیم نقش صیانتی را در سازمان به نحو مطلوبی ایفا کنیم تا از وقوع بسیاری از آسیب های پیش رو جلوگیری نماییم.

سردار نوری نژاد به انضباط مالی خوب، موثر و حاکم بر معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اشاره کرد و گفت: مبنای کار معاونت آماد و پشتیبانی براساس قانون است؛ انسجام ، پرتحرکی و فعال بودن از شاخصه های این معاونت به شمار می آید.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: تبیین محاسن و نقاط قوت در کنار احصاء معایب و نواقص باعث ایجاد انگیزه مضاعف و ارتقاء روحیه شده و شتاب در کار را میسر می کند.

وی بر لزوم بهره برداری مناسب از تجهیزات واگذار شده به قسمت های مختلف نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با بهره گیری از امکانات و بخشی از مقدورات بتوانیم به کاهش مشکلات کمک کنیم.

معاون هماهنگ کننده ناجا در پایان با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، گفت: امیدواریم ۲۲ بهمن امسال که به عنوان چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب محسوب می شود که این امر موجب اتحاد و قوت قلب همگان خواهد بود.

گفتنی است، سردار " رحمت اله محمدی" معاون آماد و پشتیبانی ناجا گزارشی از عملکرد و دستاوردهای این معاونت و نیز اقدامات انجام شده در ماموریت عظیم اربعین را ارائه کرد.