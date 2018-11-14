انسداد ۶ محور مواصلاتی/ مه گرفتگی در استانهای شمال غرب

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، این شش محور مسدود را اولنگ-شاهرود در استان گلستان و سمنان، دیزین-شمشک در استان تهران و البرز، شوش-فتح المبین در استان خوزستان، محور ایلام-اسلام آباد محدوده تونل اربعین و پونل-خلخال در استان گیلان اعلام کرد و در ادامه در باره محورهای دارای بارش باران و برف، گفت: در حال حاضر شاهد بارش برف در ارتفاعات هراز، کندوان و فیروزکوه و بارش باران در اکثر محورهای استان تهران، مازندران و گیلان، محور برازجان-گناوه در استان بوشهر و محور سمنان-کیاسر در استان سمنان هستیم.

وی افزود: مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز در اکثر محورهای استان اردبیل، همدان و آذربایجان شرقی مشاهده می‌شود.

سرهنگ رحمانی با اشاره به ترافیک روزانه و کاری نیز اظهار کرد: ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران کرج از پل فردیس تا پل کلارک و محدوده گرمدره نیمه سنگین است. دیگر محورهای مواصلاتی از جوی آرام و ترافیکی روان برخور دارند.