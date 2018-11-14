برگزاری تمام دیدارها در تهران و دزفول/ روز شلوغ تالار آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، برای هفته چهارم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور همچون هفته های گذشته چهار دیدار پیش بینی شده است.

از مجموع این دیدارها، رقابت دو تیم رعد پدافند دزفول و پتروشیمی در جنوب کشور و به میزبانی دزفولی ها برگزار می شود اما سایر دیدارهای این هفته در تهران و در تالار بسکتبال آزادی انجام خواهد شد.

در این تالار ابتدا شیمیدر که نشان داده یکی از مدعیان این فصل از رقابت ها است به مصاف ذوب آهن می رود. ذوب آهن هفته گذشته با قرعه استراحت روبرو بود و بازیکنان شیمیدر هم موفق شدند رعد پدافند را در دیداری که دوشنبه برگزار شد، شکست دهند.

نیروی زمینی و نفت آبادان دو تیمی هستند که فردا دومین دیدار را در تالار بسکتبال آزادی برگزار می کنند. در نهایت هم تیم پگاه میزبان گرگانی ها خواهد بود.

برنامه دیدارهای هفته چهارم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* شیمیدر تهران - ذوب آهن اصفهان (ساعت ۱۵ - تالار بسکتبال آزادی)

* رعد پدافند - پتروشیمی (ساعت ۱۶ سالن بسکتبال دزفول)

* نیروی زمینی - نفت‌آبادان (ساعت ۱۷ تالار بسکتبال آزادی)

‌* پگاه تهران - شهرداری گرگان (ساعت ۱۹ تالار بسکتبال آزادی)

بعد از برگزاری دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال، این رقابت ها تعطیل می شود تا تیم ملی بسکتبال تمرینات خود را برای شرکت در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ آغاز کند. در این پنجره از مسابقات، ملی پوشان ایران ۹ آذرماه در ملبورن به مصاف استرالیا می روند و ۱۲ آذرماه هم در مانیل با فیلیپین روبرو می شوند.