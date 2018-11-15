«آسمان»رکورددار تأخیرهای پروازی مهرماه/کاهش ۱۵ درصدی سفرهای هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری عملکرد شرکت های هواپیمایی در خصوص تاخیرهای پروازی این شرکت ها در مهرماه امسال را منتشر کرد.

بر اساس اعلام این سازمان، بیشترین تاخیرهای ماه گذشته را شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۳۹ درصد پرواز تاخیردار به خود اختصاص داد. این شرکت ۷۸۲ پرواز در ماه گذشته به ثبت رساند که ۴۷۹ پرواز معادل ۶۱ درصد را در زمان مقرر و ۳۰۳ پرواز معادل ۳۹ درصد را با تاخیر به انجام رساند.

همچنین دو شرکت هواپیمایی تابان و ایران ایر تور با انجام ۳۷ درصد از پروازهای خود به صورت تاخیردار در ماه گذشته، در رتبه دوم شرکت های هواپیمایی از نظر تاخیرهای پروازی قرار گرفتند.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی تابان در مهرماه امسال ۱۱۵ پرواز داخلی انجام داد که ۷۲ پرواز آن معادل ۶۳ درصد را به موقع و ۴۳ پرواز معادل ۳۷ درصد را با تاخیر به اتمام رساند. همچنین ایران ایر تور نیز ۲۵۹ پرواز در ماه گذشته انجام دادکه ۱۶۴ پرواز معادل ۶۳ درصد را به موقع و ۹۵ پرواز معادل ۳۷ درصد را با تاخیر به پایان رساند.

همچنین در این ماه کمترین تاخیر پروازی به شرکت پویا ایر بود که ۱۰۰ درصد ۳۲ پرواز مهرماه را در زمان مقرر به اتمام رسانده است. هواپیمایی معراج نیز از ۶۰ پرواز خود تنها ۳ پرواز معادل ۵ درصد را با تاخیر به پایان رساند و ۵۷ پرواز معادل ۹۵ درصد را به موقع انجام داده است.

همچنین شرکت های هواپیمایی قشم ایر، سپهران، زاگرس و ساها نیز به همراه هواپیمایی ماهان شرکت هایی بودند که حجم تاخیرهای آنها زیر ۲۰ درصد بوده است.

این گزارش می افزاید هواپیمایی آسمان با داشتن ۲۳ درصد تاخیرهای پروازی نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده در ماه گذشته بیشترین حجم تاخیرهای پروازی را به خود اختصاص داد و پس از آن هواپیمایی ایران ایر (هما) با در اختیار داشتن ۱۳ درصد تاخیرهای پروازهای داخلی نسبت به کل پروازهای انجام شده در مهرماه در رتبه بعدی قرار گرفته است.

گفتنی است در مجموع ۴ هزار و ۷۷۷ سورتی پرواز در مهر ماه به ثبت رسیده است این در حالی است که در شهریور امسال مجموع پروازهای داخلی ۵ هزار و ۱۷۹ سورتی پرواز، مرداد ماه، ۵ هزار و ۴۹۹ و تیرماه امسال ۵ هزار و ۵۲۶ سورتی پرواز بوده که بر اساس نظر کارشناسان، این روند کاهشی می تواند ناشی از کاهش تقاضای سفر در پی آغاز فصل سرما و سال تحصیلی جدید و همچنین به خاطر افزایش نرخ بلیت هواپیما باشد.

خاطرنشان می شود تعداد پروازها در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن (شهریور ۹۷) معادل ۸ درصد و نسبت به ماه های تیر و مرداد امسال معادل ۱۵ درصد کاهش داشته است.