به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم سلیمی اظهار داشت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با هدف مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و پلمب قلیان‌سراهایی که تحت عنوان قهوه خانه سنتی فعالیت می کردنند، با حضور دادستان و توسط پلیس شهرستان در سطح شهر و یکی از محلات جرم خیز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: با توجه به اینکه این افراد تحت عنوان قهوه‌خانه سنتی اقدام به عرضه قلیان به جوانان و نوجوانان می کردنند طی یک عملیات با هماهنگی مقام قضائی ۱۶ واحد قلیان‌سرا پلمب و تعداد ۴۸ عدد قلیان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با بیان اینکه برای ۲۷ واحد دیگر اخطاریه پلمب صادر شده است، بیان کرد: در راستای اجرای این طرح یکی از محلات شهرستان که آلوده به مواد مخدر بود پاکسازی و دو باب منزل که به پاتوقی برای استعمال مواد مخدر تبدیل شده بود پلمب شد.

وی تصریح کرد: در این راستا ۶ فرد معتاد دستگیر و مقداری مواد مخدر نیز کشف شد.

سلیمی همچنین از دستگیری یک سارق سیم برق و کشف مقادیری سیم برق و دیگر وسایل سرقتی از وی خبر داد.

وی در پایان با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی گفت: اجرای مستمر این طرح ها در دستور کار پلیس قرار دارد.