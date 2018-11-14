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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

مانور پدافند غیرعامل با محوریت تنظیم بازار در بروجرد برگزار شد

مانور پدافند غیرعامل با محوریت تنظیم بازار در بروجرد برگزار شد

بروجرد- مانور پدافند غیرعامل با محوریت تامین میوه و تنظیم بازار با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بلوریان معاون سیاسی فرماندار بروجرد ظهر چهارشنبه در مانور دور میزی پدافند غیرعامل که در محل فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: بنا به حساسیت پدافند غیر عامل، این موضوع در سطح همه دستگاه های اجرایی پایه گذاری شد به طوریکه همه ارگان های دولتی ملزم به اجرای آن شده اند.

وی با بیان اینکه پدافند غیر عامل دفاع غیر نظامی و آمادگی پیش از بروز خطر است، افزود: با توجه به شرایط خاص فعلی کشور و دشمنی آمریکا و ایادی آن علیه ملت ایران، حساسیت های زیادی وجود دارد که در زمینه پدافند غیر عامل در سطح استان و شهرستان پیگیری هایی داشته ایم.

معاون سیاسی فرمانداری ویژه بروجرد تصریح کرد: همه مدیران این حساسیت را احساس کرده و در چارچوب وظایفی که تعریف شده است مانورهایی که در طول سال باید برگزار کنند را به اجرا گذاشته اند.

بلوریان ادامه داد: پدافند غیر عامل در سطح استان و به تبع آن در شهرستان در ادارات به کارگروه های یازده گانه تقسیم و به انجام وظیفه مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 4458645

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