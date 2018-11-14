به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ائتلاف آمریکائی به اصطلاح مبارزه با داعش در حملات اخیر به استان دیرالروز واقع در شرق سوریه از بمب‌های ممنوعه خوشه‌ای استفاده کرده است.

منابع سوری و محلی اعلام کردند که جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا در سوریه از بمب های خوشه ای در شهر هجین و شهرک الشعفه در حومه شرقی دیرالزور استفاده کرده اند.

بر اساس اعلام اسپوتنیک، حادثه مذکور پس از آن روی می دهد که در حمله مشابه هفته گذشته ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش در دیرالزور ۶۲ نفر زخمی و تعدادی از شهروندان سوریه نیز جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام این منبع، بمباران روستای الشعفه نیز با بمب های ممنوعه فسفر سفید صورت گرفته است.

این در حالیست که بمب های مذکور به لحاظ قوانین بین المللی ممنوعه هستند.