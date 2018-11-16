اعضای شورای شهر فومن از پاسخ ‌های شهردار قانع نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر فومن در دفتر شورای این شهر با محوریت پاسخگویی شهردار فومن به سوالات یکی از اعضا برگزار شد.

شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر فومن در حالی برگزار شد که شهردار فومن برای پاسخ به ۱۳ سوال «عباس احمدزاده» یکی از اعضای شورا به صحن علنی شورای شهر فومن آمده بود که در پایان این جلسه پاسخ‌های وی احمدزاده را قانع نکرده و تصمیم گیری نهایی در این زمینه و همچنین طرح استیضاح شهردار فومن به جلسه بعدی موکول شد.

وجود اختلاف نظر سبب تعالی شورا و شهرداری می شود

رئیس شورای اسلامی شهر فومن در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی و تسلیت شهادت امام حسن عسگری(ع)، اظهارکرد: در تلاش هستیم تا با کمک همکاران در زمینه پرداخت نیم درصد کتابخانه‌ و همچنین اهدای زمین برای احداث کتابخانه در شهر فومن گام مثبتی برداریم.

شاهین علیزاده با اشاره به وجود اختلاف نظر در میان اعضای شورای شهر فومن، افزود: وجود این اختلاف نظرها سبب رشد و تعالی شورا و شهرداری فومن می شود.

وی همچنین به رنگ‌آمیزی مجسمه‌های سطح شهرفومن توسط شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه شاهد عملکرد نامطلوب شهرداری فومن هستیم که به گفته شهردار رنگ‌آمیزی این مجسمه‌ها از سوی کارشناسان اراده کل ارشاد تایید شده در حالی که ضرورتی به این تأیید نبوده است.

وی گفت: ما مخالف آسفالت مناطق مختلف فومن نبوده و نیستیم زیرا یکی از کارهای ذاتی شهرداری ترمیم و آسفالت کوچه ها و خیابان های شهر است اما آسفالت باید اصولی انجام شود.

تأیید رنگ‌آمیزی مجسمه‌های فومن از سوی کارشناس اداره کل ارشاد گیلان

در ادامه این جلسه شهردار فومن در پاسخ به ۱۳ سوال یکی از اعضای شورای شهر که هفته گذشته مطرح شده بود پشت تربیون قرار گرفت و اظهارکرد: اولویت‌های بنده در شهرداری اتمام پروژه‌های نیمه تمام همانند پارک مفاخر، مجموعه ورزشی شهرداری، اضافه کردن زمین والیبال ساحلی به این مجموعه، آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌های شهر فومن است.

حسین غلام‌نیا با بیان اینکه در رنگ آمیزی مجسمه‌ها اصولی و قانونی عمل شده و با پرداخت هزینه کارشناسی از اداره کل ارشاد گیلان نیز این موضوع را تأیید کرده است، افزود: شهردای فومن در زمینه انعقاد قراردادها با شورا هماهنگی‌های لازم را انجام می دهد ولی هیچ قانونی وجود ندارد که شهرداری را ملزم کند که در تمام موارد با شورای شهر هماهنگ باشد.

وی با تأکید براینکه قانون فصل الخطاب همه امور است، ادامه داد: شورای شهر نمی تواند در جابه‌جایی کارمندان و امکانات شهرداری اظهار نظر کند.

شهردار فومن در ادامه همچنین به سرمایه‌گذاران تلویزیون شهری نیز اشاره کرد و افزود: بیش از ۳ سال است که هیچ مبلغی در این باره به شهرداری پرداخت نشده است.

از پاسخ شهردار قانع نشدم

عباس احمدزاده عضو شورای شهر با بیان اینکه از پاسخ‌های شهردا فومن قانع نشده ام و مخالف ادامه کار وی در شهرداری فومن هستم، اظهارکرد: بنده با هیچ فردی خصومت شخصی نداشته و معتقدم قانون باید فصل الخطاب باشد.

شهرداری فومن به حیات خلوت عده‌ای تبدیل شده است

علیرضا علیدوست یکی دیگر از اعضای شورای شهر فومن در ادامه این جلسه با بیان اینکه جواب‌های شهردار با سوالات هیچگونه تناسبی ندارد، افزود: عده ای به عنوان متجاوز و رانت خوار به شهرداری نفوذ کرده و شهرداری را حیات خلوت خود قرار داده اند.

وی با بیان اینکه چگونه شهردار بدون رعایت تهاتر ۷۰۰ تن قیر دریافت کرده ولی هنوز آسفالت معابر شهر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، از شهردار فومن خواست تا در جلسه بعدی برای اثبات گفته‌های خود سند و مدرک همراه داشته باشد.

شهردار فومن برای مدیریت این شهر تجربه کافی ندارد

در ادامه این جلسه نیز یکی دیگر از اعضای شورای شهر فومن با بیان اینکه شورا ناظر است و تخلفات کارکنان شهرداری به ما ارتباطی ندارد، اظهار کرد: متاسفانه شهردار نتوانسته از ظرفیت نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی برای تأمین بودجه مناسب استفاده کند.

نور الدین نعمتی همچنین به موضوع تلویزیون شهری نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذار این تلویزیون جهاد دانشگاهی گیلان است که براساس قرارداد مقرر شده بود این تلویزیون بعداز چهار سال به شهرداری واگذار شود که البته در قرارداد ذکر نشده و همین امر مورد اعتراض شورا قرار گرفت.

جلیل سندی یکی دیگر از اعضای شواری شهر فومن نیز با بیان اینکه به کسی رای داده‌ایم که تجربه چندانی در مدیریت شهری ندارد، افزود: شهردار در چند ماهه نخست به گفته خود جهادی عمل کرد و توانست خیلی از مسائل را به خوبی مدیریت کند.