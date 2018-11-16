پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مدیرعامل و معاون سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت درگذشت مدیر عامل و معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی جمعی از مسئولان کشور با صدور پیامی این حادثه را تسلیت گفتند.

آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت مدیر عامل و معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی که در سانحه رانندگی جان باختند را تسلیت گفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

وقوع حادثه تلخ و تاسف بار رانندگی در استان گلستان که منجر به جان باختن مرحوم دکترسید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و امور مجلس ایشان مرحوم عبدالرحمن تاج الدین گردید، موجب تاثر اینجانب شد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده این عزیزان، این مصیبت را به بازماندگان و کارکنان خدوم سازمان تامین اجتماعی تسلیت می گویم و از درگاه خداوند منان برای درگذشتگان این حادثه رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارم.

پیام های تسلیت وزیر کار و استاندار گلستان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار گلستان ضایعه درگذشت مدیرعامل و معاون سازمان تأمین اجتماعی کشور را در جریان سانحه رانندگی حین بازدید از پروژه های محوری استان را تسلیت گفتند.

متن کامل پیام محمد شریعتمداری و سید مناف هاشمی به شرح زیر است؛

انالله و انا الیه راجعون

سانحه رانندگی هولناکی که عصر امروز ۲۴ آبان در محور کردکوی به گرگان در استان گلستان رخ داد و منجر به ضایعه از دست رفتن دو مدیر توانمند و دو انسان دلسوز به مردم و به میهن عزیز اسلامی مان، آقایان «سیدتقی نوربخش» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و «عبدالرحمن تاج الدین» معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی گردید، آنچنان سخت و دردناک بود که هنوز باوری نسبت به درگذشت آنان در فکر و ذهنمان نمی گنجد.

بی شک مردم قدرشناس جمهوری اسلامی ایران خدمات و زحمات بی دریغ این مدیران دلسوز و شیفته خدمت را از یاد نخواهند برد و براستی که مدیران خدوم در قلب پاک ملت جای دارند.

اینجانبان ضمن تقدیر از پیگیری های ریاست محترم جمهوری و معاون اول رئیس جمهور این حادثه دردناک را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران اسلامی و خانواده داغدار این عزیزان تسلیت عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان برای آن بزرگواران غفران الهی مسالت داریم.

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش

به مناسبت درگذشت رییس سازمان تامین اجتماعی و معاون این سازمان در سانحه رانندگی، وزیر آموزش و پرورش پیام تسلیتی صادر کرد.

انالله و اناالیه راجعون

خبر سانحه منجر به درگذشت دو مدیر بزرگوار کشور، آقایان دکتر سید محمد تقی نوربخش و عبدالرحمن تاج الدین رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور و معاون وی موجب تاثر و تالم شدید گردید.

بدون شک عروج شهادت گونه این عزیزان در حین خدمت، نام و یاد آنها را در دل مردم عزیز ایران زنده نگه می دارد.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده های داغدار تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات برای این عزیزان و صبر و بردباری برای بازماندگان مسئلت دارم.

پیام تسلیت رئیس کمیته امداد امام(ره)

در پی درگذشت مرحوم دکتر سید محمدتقی نوربخش و مرحوم عبدالرحمن تاج‌الدین رییس کمیته امداد طی پیامی این ضایعه دردناک را تسلیت گفت.

سید پرویز فتاح در پیامی درگذشت مرحوم سید محمدتقی نوربخش و مرحوم عبدالرحمن تاج‌الدین، مدیرعامل و معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: مرحوم دکتر نوربخش از مدیران متعهد و با تجربه کشور بود که خدمات شایانی در مسیر خدمت به آحاد مردم از خود بر جای گذاشت و بی‌شک خدمات تاثیرگذار آن مرحوم به جامعه کارگری و حوزه‌های اجتماعی کشور فراموش نخواهد شد.

در قسمت پایانی این پیام آمده است: اینجانب ضایعه درگذشت این دو عزیز سفر کرده را به خانواده محترم، بازماندگان و همچنین همکاران آن عزیزان در سازمان تامین اجتماعی تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت واسعه الهی را برایشان مسالت می‌نمایم.

پیام تسلیت رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

انالله و اناالیه راجعون

جان باختن اندوهبار خدمتگزاران صدیق به نظام اسلامی ، ‌ مرحوم آقایان دکتر سیدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمان تاج الدین معاون حقوقی و پارلمانی این سازمان در حین مأموریت و خدمت رسانی بیشتر به مردم شریف و فهیم استان گلستان موجب تأسف و تألم خاطر گردید .

بی شک نام و خاطره ی مردانی که بی ادعا و بی دریغ ، به این میهن علوی و ملت شریف آن خدمت نموده اند در قلب و حافظه ی مردمان فهیم این دیار ، ماندگار خواهد بود .

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه ی مولمه به ، مردم شریف ایران،، مجموعه خدوم سازمان تامین اجتماعی.وزیر محترم و خانواده های معزز درگذشتگان، برای این دو عزیز، رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم .