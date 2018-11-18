به گزارش خبرنگار مهر، حرمت الله رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات گردشگری در نامه ای خطاب به مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری درخواست کرد تا این سازمان به موجب بند ب ماده ۵ قانون سازمان هواپیمایی کشوری و قطعنامه شماره ۸۰۰ یاتا (اتحادیه جهانی شرکت های هواپیمایی) از ارائه تخفیف مستقیم شرکت های هواپیمایی بر روی بلیت پروازهایی که مسافران از پورتال های این شرکت ها خریداری می کنند، جلوگیری کند.

رئیس انجمن مذکور در این نامه آورده: اخیرا شرکت های هواپیمایی زاگرس، کاسپین و آسمان با ارائه تخفیف های ۲ تا ۵ درصدی بر روی بلیت پروازهایی که مسافران از طریق پورتال و سایت اصلی این شرکت ها خریداری می کنند، مردم را ترغیب به خرید مستقیم از سایت این ایرلاین ها می‌کنند.

به گفته رفیعی، این اقدام شرکت های هواپیمایی، هیچ گونه توجیه قانونی، منطقی و عرفی در زمینه روابط کار میان ایرلاین ها و شرکت های خدمات گردشگری نداشته و مصداق رقابت مضره محسوب می شود.